Осумњичени за убиство супруге у Бољевцима нађен мртав у шуми

Засад није познато када је Златко Ђ. извршио самоубиство.

Подсјетимо, тијело жене у локви крви пронашао је њихов син.

Више јавно тужилаштво у Београду наложило је обдукцију тијела која је, према првим информацијама установила да је Светлана задобила вишеструке убодне ране ножем од којих је и преминула на лицу мјеста. Полиција наставља потрагу за осумњиченим Златком који је одмах након злочина побјегао и од тада му се губи сваки траг.

Мјештани Бољеваца истакли су да, од дана убиства, живе у страху, с обзиром на то да је осумњичени још увијек на слободи, а познат је по пријекој нарави.

- Био је преке нарави. Сад тек не бих ништа причала јер је још увијек на слободи. Чула сам да се крио у Јакову, а онда му се изгубио сваки траг. Плашимо се, тај човјек је ипак убио жену с којом је био деценијама у браку - испричала је једна од комшиница за Телеграф.

Многи додају да је Златко Ђ. умио раније да пије испред локалне продавнице и да је тада умио да буде веома проблематичан, али да су до сада углавном успијевали да избјегну сукобе. Један од комшија несрећне жене и осумњиченог изјавио је да му Златко никада ни "добар дан" није рекао, као и да није умео да се јави када пролази на улици.