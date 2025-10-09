Logo

Осумњичени за убиство супруге у Бољевцима нађен мртав у шуми

Извор:

Телеграф

09.10.2025

14:16

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Тијело Златка Ђ. (63) из Бољеваца, који је осумњичен за убиство супруге Светлане Ђ. (63) и за којим је полиција трагала шест дана, пронађено је у шуми у Бољевцима, у близини моста, на путу ка Обреновцу, сазнаје Телеграф.

Засад није познато када је Златко Ђ. извршио самоубиство.

Подсјетимо, тијело жене у локви крви пронашао је њихов син.

Сукоб Ћурла-Дрина

Бања Лука

Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

Више јавно тужилаштво у Београду наложило је обдукцију тијела која је, према првим информацијама установила да је Светлана задобила вишеструке убодне ране ножем од којих је и преминула на лицу мјеста. Полиција наставља потрагу за осумњиченим Златком који је одмах након злочина побјегао и од тада му се губи сваки траг.

Мјештани Бољеваца истакли су да, од дана убиства, живе у страху, с обзиром на то да је осумњичени још увијек на слободи, а познат је по пријекој нарави.

Болница

Занимљивости

Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

- Био је преке нарави. Сад тек не бих ништа причала јер је још увијек на слободи. Чула сам да се крио у Јакову, а онда му се изгубио сваки траг. Плашимо се, тај човјек је ипак убио жену с којом је био деценијама у браку - испричала је једна од комшиница за Телеграф.

Многи додају да је Златко Ђ. умио раније да пије испред локалне продавнице и да је тада умио да буде веома проблематичан, али да су до сада углавном успијевали да избјегну сукобе. Један од комшија несрећне жене и осумњиченог изјавио је да му Златко никада ни "добар дан" није рекао, као и да није умео да се јави када пролази на улици.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Obrenovac

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вучић: Рафинерија може да ради до 1. новембра без новог дотока нафте

Србија

Вучић: Рафинерија може да ради до 1. новембра без новог дотока нафте

2 ч

0
Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина

Србија

Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина

5 ч

0
Три медвједа ушла на сеоско имање и оштетили 35 кошница пчела

Србија

Три медвједа ушла на сеоско имање и оштетили 35 кошница пчела

6 ч

0
Тијело мушкарца нађено у жбуну! Породица пријавила нестанак, четири дана нису знали гдје је

Србија

Тијело мушкарца нађено у жбуну! Породица пријавила нестанак, четири дана нису знали гдје је

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner