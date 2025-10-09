Осумњичени за убиство супруге у Бољевцима нађен мртав у шуми

Извор:
Телеграф
09.10.2025
14:16
Коментари:0
Тијело Златка Ђ. (63) из Бољеваца, који је осумњичен за убиство супруге Светлане Ђ. (63) и за којим је полиција трагала шест дана, пронађено је у шуми у Бољевцима, у близини моста, на путу ка Обреновцу, сазнаје Телеграф.
Засад није познато када је Златко Ђ. извршио самоубиство.
Подсјетимо, тијело жене у локви крви пронашао је њихов син.
Бања Лука
Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем
Више јавно тужилаштво у Београду наложило је обдукцију тијела која је, према првим информацијама установила да је Светлана задобила вишеструке убодне ране ножем од којих је и преминула на лицу мјеста. Полиција наставља потрагу за осумњиченим Златком који је одмах након злочина побјегао и од тада му се губи сваки траг.
Мјештани Бољеваца истакли су да, од дана убиства, живе у страху, с обзиром на то да је осумњичени још увијек на слободи, а познат је по пријекој нарави.
Занимљивости
Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти
- Био је преке нарави. Сад тек не бих ништа причала јер је још увијек на слободи. Чула сам да се крио у Јакову, а онда му се изгубио сваки траг. Плашимо се, тај човјек је ипак убио жену с којом је био деценијама у браку - испричала је једна од комшиница за Телеграф.
Многи додају да је Златко Ђ. умио раније да пије испред локалне продавнице и да је тада умио да буде веома проблематичан, али да су до сада углавном успијевали да избјегну сукобе. Један од комшија несрећне жене и осумњиченог изјавио је да му Златко никада ни "добар дан" није рекао, као и да није умео да се јави када пролази на улици.
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму