Logo

Тијело мушкарца нађено у жбуну! Породица пријавила нестанак, четири дана нису знали гдје је

09.10.2025

09:01

Коментари:

0
Тијело мушкарца нађено у жбуну! Породица пријавила нестанак, четири дана нису знали гдје је
Фото: Танјуг/АП

Тијело Марка М. (47) из Београда нађено је јуче у жбуну у Београду, сазнаје "Телеграф.рс".

По налогу тужилаштва тијело је послато на Институт за судску медицину ради обдукције.

Породица је нестанак пријавила 4. октобра ове године.

Према нашим сазнањима, на тијелу нису уочене повреде које би указале на насилну смрт.

Policija Srbija

Хроника

Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело

Нестали у Србији

Нажалост, не постоји јединствен и јавно доступан званични регистар свих несталих лица у Србији, па се подаци о укупном броју оних за којима се активно трага разликују и редовно се мијењају.

Ипак, из доступних извора и изјава представника Центра за несталу и злостављану дјецу (ЦНЗД), као и на основу података Министарства унутрашњих послова (МУП) који су објављени у медијима, може се добити оквирна слика:

Годишњи број пријава: Годишње се у Србији пријави нестанак око 3.000 људи (одраслих и дјеце).

Policija Srbija

Хроника

Ударио жену, па побјегао: Тијело пронађено у каналу

Број за којима се и даље трага:

Према подацима из 2024. године које је изнио ЦНЗД, на крају године се трагало за 123 пунољетне особе и 56 малољетника (укупно 179 особа) чији случајеви нису били обустављени.

Други подаци из 2023. године наводе да се у том тренутку трагало за 184 одрасле особе и 15-ак дјеце која нису пронађена (укупно око 200 особа).

Дакле, иако се највећи број несталих лица срећом пронађе, званични подаци МУП-а са краја 2024. године показују да се активно трага за приближно 180 до 200 особа из те године. Додатно, постоји и одређен број особа које су нестале у ранијим годинама.

Напомена: Важно је разликовати пријављени број нестанака у току једне године (око 3.000) од укупног броја људи за којима се активно трага. Званичну и ажурну евиденцију несталих лица за којима се трага води искључиво МУП Србије, а ти подаци нису јавни.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

tijelo muškarca

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјечак се удавио у Центру за рехабилитацију, раднице га закључале у соби, па покушале све да заташкају

Регион

Дјечак се удавио у Центру за рехабилитацију, раднице га закључале у соби, па покушале све да заташкају

3 ч

0
Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

Сцена

Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

3 ч

0
Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

Остали спортови

Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

3 ч

0
Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

Свијет

Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

3 ч

0

Више из рубрике

Огласили се НИС-а: Има довољно залиха, нема разлога за панику

Србија

Огласили се НИС-а: Има довољно залиха, нема разлога за панику

3 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Није продужена лиценца, Вашингтон је увео санкције НИС-у!

4 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Оштра реакција Вучића због дронова: Ужаснут сам понашањем Турске

17 ч

0
Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

Србија

Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner