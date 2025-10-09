Тијело мушкарца нађено у жбуну! Породица пријавила нестанак, четири дана нису знали гдје је

09.10.2025
09:01
Коментари:0
Тијело Марка М. (47) из Београда нађено је јуче у жбуну у Београду, сазнаје "Телеграф.рс".
По налогу тужилаштва тијело је послато на Институт за судску медицину ради обдукције.
Породица је нестанак пријавила 4. октобра ове године.
Према нашим сазнањима, на тијелу нису уочене повреде које би указале на насилну смрт.
Хроника
Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело
Нажалост, не постоји јединствен и јавно доступан званични регистар свих несталих лица у Србији, па се подаци о укупном броју оних за којима се активно трага разликују и редовно се мијењају.
Ипак, из доступних извора и изјава представника Центра за несталу и злостављану дјецу (ЦНЗД), као и на основу података Министарства унутрашњих послова (МУП) који су објављени у медијима, може се добити оквирна слика:
Годишњи број пријава: Годишње се у Србији пријави нестанак око 3.000 људи (одраслих и дјеце).
Хроника
Ударио жену, па побјегао: Тијело пронађено у каналу
Број за којима се и даље трага:
Према подацима из 2024. године које је изнио ЦНЗД, на крају године се трагало за 123 пунољетне особе и 56 малољетника (укупно 179 особа) чији случајеви нису били обустављени.
Други подаци из 2023. године наводе да се у том тренутку трагало за 184 одрасле особе и 15-ак дјеце која нису пронађена (укупно око 200 особа).
Дакле, иако се највећи број несталих лица срећом пронађе, званични подаци МУП-а са краја 2024. године показују да се активно трага за приближно 180 до 200 особа из те године. Додатно, постоји и одређен број особа које су нестале у ранијим годинама.
Напомена: Важно је разликовати пријављени број нестанака у току једне године (око 3.000) од укупног броја људи за којима се активно трага. Званичну и ажурну евиденцију несталих лица за којима се трага води искључиво МУП Србије, а ти подаци нису јавни.
