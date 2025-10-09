Logo

Дјечак се удавио у Центру за рехабилитацију, раднице га закључале у соби, па покушале све да заташкају

09.10.2025

08:54

Дјечак се удавио у Центру за рехабилитацију, раднице га закључале у соби, па покушале све да заташкају

Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против пет радница Центра за рехабилитацију Ријека, Подружница Краљевица - Оштро, због смрти 15-годишњег дјечака, који се угушио храном након што су га оставиле закључаног у соби без надзора.

Четири раднице оптужене су за проузроковање смрти из нехата, јер су 15-годишњем дјечаку, који је због менталних проблема био на психофармаколошкој терапији, дале пицу и закључале га самог у соби. Према оптужници, знале су да дјечак болује од менталних болести које у комбинацији с лијековима изазивају поремећаје гутања те да мора јести уситњену храну под надзором, преноси Индекс.

Требало да га надгледају најмање једном у 15 минута, оставиле га преко два сата

Упркос томе што су према важећем протоколу установе биле дужне вршити надзор најмање једном унутар 15 минута, дјечака су оставиле без надзора више од два сата. Коначно су га пронашли тек око 20:30 сати када је већ преминуо.

Директорка установе Ива Летина оптужена је за фалсификовање службене исправе и помагање починиоцима након почињења кривичног дјела јер је, према наводима оптужнице, након инцидента сачинила лажни записник о наводном састанку од 28. фебруара 2024., на којем је тобоже донијета одлука о измјени протокола. Такође је израдила нови протокол датиран мартом 2024. којим је измијенила одредбе о надзору, како би прикрила пропусте радница.

Мајка: То је за мене убиство с намјером

Обдукцијом је утврђено да је дјечакова смрт посљедица гушења храном, а вјештачењем је потврђено да "постоји директна и медицински утемељена узрочно-посљедична веза између комбиноване фармакотерапије и поремећаја функције гутања код 15-годишњег дјечака, што је великом вјероватношћу довело до гушења и смртног исхода."

Мајка дјечака изјавила је како не вјерује да је ријеч о несрећном случају: "Они су њега то вече дрогирали и оставили у соби 2 и по сата с храном без надзора. То за мене није убиство из нехата него убиство с намјером."

Центар и раније био под надзором, закључавали дјецу за казну

Центар за рехабилитацију био је под надзором инспекције и прије овог случаја, када је утврђено да се корисници закључавају у собама "за казну", што је довело до доношења протокола о рестриктивним мерама у јуну 2023.

За оптужене раднице тужилаштво тражи казне затвора од једне године и шест мјесеци, а за директорку јединствену казну затвора од једне године.

(Телеграф.рс)

