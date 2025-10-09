Logo

Младић ишао на сахрану д‌јевојци, погинуо готово на истом мјесту

Индекс

09.10.2025

07:41

На острву Крку догодила се још једна тешка саобраћајна несрећа с трагичним исходом. Око 14:20 сати на цести код депонија Трескавац дошло је до судара мотоцикла и аутобуса, у којем је живот изгубио возач мотоцикла.

Друга несрећа у пет дана, обоје младих погинули у судару с аутобусом на готово истом мјесту

Ова трагедија, пише Нови лист, догодила се на готово истом мјесту гд‌је је прије само пет дана, у петак навече, такође у судару с аутобусом, погинула 21-годишња д‌јевојка која је возила аутомобил. Тиме је ово друга смртна несрећа на такозваној крчкој магистрали (Д102) у мање од седам дана.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске

Ишао на сахрану страдалој д‌јевојци

Према неслужбеним информацијама Новог листа, данашња несрећа носи додатну трагичну ноту. Погинули мотоциклист, такође младић с Крка, наводно је путовао на сахрану 21-годишњакињи страдалој у петак, који је био заказан за 15 сати у Јурандвору.

Увиђај у току

Полиција је на лицу мјеста провела увиђај како би утврдила све околности које су довеле до ове страшне несреће, али још није објавила додатне информације. Учестале трагедије на овој локацији отварају питање сигурности саобраћаја, с обзиром на то да су у свега неколико дана изгубљена два млада живота.

(Индекс)

