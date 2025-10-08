Logo

Трагедија код Лужана: Мушкарац погинуо у удесу на ауто-путу

Извор:

СРНА

08.10.2025

08:48

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Један мушкарац је погинуо у саобраћајној несрећи на ауто-путу у Хрватској код мјеста Лужани, потврђено је из Полицијске управе Бродско-посавске.

На мјесто несреће стигли су Хитна помоћ и хеликоптерска хитна помоћ, као и полиција и ватрогасци.

У току је увиђај и утврђивање околности саобраћајне несреће.

Тренутно је у прекиду саобраћај између чворова Славонски Брод запад и Лужани, у оба смјера, а колона возила из правца Брегане дуга је два километра, навели су из Хрватског ауто-клуба.

Возила се преусмјеравају на друге путне правце.

