Трагедија код Лужана: Мушкарац погинуо у удесу на ауто-путу

Извор:
СРНА
08.10.2025
08:48
Коментари:0
Један мушкарац је погинуо у саобраћајној несрећи на ауто-путу у Хрватској код мјеста Лужани, потврђено је из Полицијске управе Бродско-посавске.
На мјесто несреће стигли су Хитна помоћ и хеликоптерска хитна помоћ, као и полиција и ватрогасци.
У току је увиђај и утврђивање околности саобраћајне несреће.
Тренутно је у прекиду саобраћај између чворова Славонски Брод запад и Лужани, у оба смјера, а колона возила из правца Брегане дуга је два километра, навели су из Хрватског ауто-клуба.
Возила се преусмјеравају на друге путне правце.
