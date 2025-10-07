Ударио жену, па побјегао: Тијело пронађено у каналу

Полицији је данас око 12 сати пријављено да се у каналу поред пута Шабац–Богосавац налази беживотно тијело жене. Полиција је одмах извршила увиђај, након чега је потврђено да се ради о саобраћајној несрећи, пише Шабац репортер.

Како се незванично сазнаје, пронађен је и приведен возач који је управљао возилом, а који се није зауставио након што је ударио 60-огодишњу С. П. која се кретала као пјешак.

Према сазнањима С. П. је живјела на почетку села и кренула је код своје кћерке, која је потом идентификовала тијело своје мајке.

Очекује се званично саопштење полиције, док је тијело настрадале жене послато на обдукцију.