Ударио жену, па побјегао: Тијело пронађено у каналу

Телеграф

07.10.2025

20:41

Фото: Танјуг/АП

Полицији је данас око 12 сати пријављено да се у каналу поред пута Шабац–Богосавац налази беживотно тијело жене. Полиција је одмах извршила увиђај, након чега је потврђено да се ради о саобраћајној несрећи, пише Шабац репортер.

Како се незванично сазнаје, пронађен је и приведен возач који је управљао возилом, а који се није зауставио након што је ударио 60-огодишњу С. П. која се кретала као пјешак.

Hitna pomoć

Регион

Љекар рањен на 50 метара од полицијске станице

Према сазнањима С. П. је живјела на почетку села и кренула је код своје кћерке, која је потом идентификовала тијело своје мајке.

Очекује се званично саопштење полиције, док је тијело настрадале жене послато на обдукцију.

Саобраћајна несрећа

Šabac

