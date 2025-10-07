Logo

Удовица (101) пронашла партнера 20 година након смрти мужа

Анелис Остергорд са партнером
Цвјећарка Анелис Остергор (101), из Настведа у Данској, провела је читав живот окружена мирисом цвијећа и осмијесима задовољних муштерија.

Иако данас има више од сто година, љубав ју је пронашла када је најмање очекивала са 82 године.

Њена прича о дугом радном вијеку, посвећености и каснијој љубави са Јоргеном Ренеом Фрис Кнудсеном (100) показује да за срце не постоје старосне границе, а животни еликсир можда лежи у свакодневном раду и радости коју пружамо другима.

Као 60-годишњакиња, Анелис је остала удовица. Њен муж, Кристија Остергард, преминуо је од рака плућа, и од тада је морала сама да води посао. Те године када ми је муж умро, радила сам сваки дан без изузетка – присјећа се она.

Иако је била посвећена свом раду, након 20 година од смрти мужа осјећала се јако тужно што старост проводи сама. Међутим, баш када је мислила да за њу нема нових љубавних прилика и да ће пензијске дане провести сама, упознала је Јоргена Ренеа.

"Он и ја се одлично разумијемо"

Они су се упознали када су обоје имали више од 80 година, али како кажу, године нису биле важне када наиђе права љубав.

“Он и ја се одлично разумијемо”, каже 101-годишња Анелис у серији “Дуг живот кућној њези”.

Како је открила, након што су почели заједно да живе, одлучили су да заједно воде и њену цвјећару. За Јоргена, који је раније радио као продавац и водио трговину, рад са цвијећем није био проблем.

"Било је дивно доносити букете, људи су били срећни, често смо радили за свадбе и друге прославе", додаје он.

Анелис је коначно отишла у пензију са 86 година.

"Тада сам имала шест запослених и промет од пет милиона", присјећа се.

Затварање Остергард Бломстер 1. маја 2010. године обиљежено је пријемом на којем су били локални медији, градоначелник, стални купци и бивши запослени.

Без свађе

“Никада нисмо имали ниједну свађу. Никада нисам трошила вријеме сједећи у фотељи и читајући часопис – никада! Радила сам и радила", каже Анелис, која сада ужива у животу са Јоргеном, преноси "Блиц".

Пар живи у центру града, добија свакодневну помоћ СОСУ раднице Гулеј Октеј Емин и, иако проводе већину времена заједно, нема препирки.

"Никада нисмо имали ниједну свађу. Можемо расправљати о нечему, али онда стајемо када осјетимо да је довољно", каже Анелис.

Ако питате Анелис која је тајна да се доживи 101 година, одговор је јасан: рад, рад и само рад, без губљења времена.

