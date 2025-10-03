Ријетка имена за дјевојчице: Кратка су и традиционална

03.10.2025
Сваке године праве се статистике, бирају се најчешћа, најљепша, најчуднија, стара и изузетно ријетка имена. Већ деценијама уназад у тренду су била она кратка попут: Леа, Ела, Лара, Миа, Вук, Реља, Тадија и слично, а у посљедње вријеме полако се враћају нешто традиционалнија.
Стара изрека каже да је име знак, зато бирање имена и јесте озбиљан задатак, јер то је нешто са чиме идемо кроз цијели живот. А ако нисте склони оним класичним именима за дјевојчице попут: Софија, Емилија, Катарина, Кристина, Анђела, Нађа, а не допадају вам се ни она кратка модерна као што су Ена, Лена и слично, можда бисте могли да пронађете инспирацију у неким не тако популарним, а лијепим. Ово су ријетка женска имена у Србији, са посебним значењима:
Даша - Поријекло имена Даша води до имена Дороти и Дарија, а оба потичу од старог грчког имена Теодора, што има значење "Божји дар".
Круна - Ово име води порекло из латинског "цоронатус" у значењу "крунисање", изворно из "цороно" у значењу "вијенац, круна, круг".
Касија - Касија је име грчког поријекла и значење имена је Касија- цвјетна биљка у породици стабла, Фабацеае. (није исто што и кајсија!) Име је познато по Касији Цариградској која је била византска монахиња, оснивачица манастира у Цариграду, композитор и пјесник. Она се сматра најранијим композитором Запада. А прича о њој каже да је била исувише паметна да би постала царица.
Теона – Потиче из грчке митологије, а може да буде и руски облик женског имена Теодора које значи "Божји дар".
Ђурђа - Име изведено од биљке с малим звончићима, опојног мириса. Ђурђевак представља чистоћу, младост, искреност и тајност. Најважније, ђурђевак је симбол радости и некад се вјеровало да доноси срећу у љубави.
Ариа - Ово име значи лавица у два древна језика, арамејском и хебрејском. Међутим, на персијском и индијском означава нешто што је "племенито и чисто". А такође, занимљиво је и јер при изговору подсјећа на ријеч "арија" што нас моментално асоцира на музику.
Тајна - Тајна је женско име настало у народу од именице тајна, односно придјева тајанствен.
Сташа - И ово име има различита тумачења. У основи оно значи ускрснуће, али односи се на ону која је побједница, она која је пуна врлина, она која је искрена и правдољубива, која се бори против неистина и лажи и издиже изнад онога што је покварено и лоше.
Митра - По једној теорији, настало је од имена Деметра, грчке богиње жита и плодности, али и оне која је штитила брак и свете законе. Али пошто је митра на грчком језику и капа какву носи патријарх, она у хришћанском свијету симболише архијерејско достојанство, али и покорност Исусу Христу.
