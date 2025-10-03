Logo

Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

03.10.2025

07:58

Коментари:

0
Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

Кувана јаја су један од најједноставнијих и најхранљивијих оброка - пуна су протеина, витамина и минерала, али готово свако се бар једном сусрео са оним непријатним призором сивкасто-зеленог жуманца или љуском која никако неће да се ољушти.

Срећом, кулинарски стручњаци открили су четворостепени метод који гарантује савршен резултат сваки пут.

1. Хладна вода је обавезна

Најприје јаја спустите у шерпу, а тек онда их прелијте хладном водом. Ако их убацујете у већ сипану воду, лако могу да пукну.

2. Доведите до кључања - али кратко

Шерпу ставите на јаку ватру и сачекајте да вода проври. Чим прокључа, склоните са рингле и одмах поклопите. Тајна је у томе да јаја не остају дуго на високој температури - тако се спречава да жуманце добије непривлачну зелену боју.

3. Права дужина стајања

Колико дуго ћете оставити јаја да "стоје" у врелој води зависи од жељене текстуре. За меко кувана јаја довољно је 4-5 минута, за средње 7-8, док је за тврдо кувана савршених 10-12 минута.

4. Купка од леда

Одмах након кувања јаја исциједите и пребаците у чинију са леденом водом. Обично хладна вода није довољна - потребне су коцкице леда које брзо хладе и заустављају процес кувања. Ако планирате да их љуштите, благо их ударите да пукне љуска и оставите их у води око сат времена - љуштиће се без муке.

Увијек користите јаја стара нед‌јељу до двије дана - она се много лакше љуште од свјежих.

Дарко Лазић

Сцена

''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?

Подијели:

Тагови:

јаја

Храна

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Снови спавање момак кревет

Савјети

Једна навика прије спавања може угрозити здравље мозга

12 ч

0
Ово пиће се наручује широм свијета, а посебно је популарно у Америци

Савјети

Ово пиће се наручује широм свијета, а посебно је популарно у Америци

16 ч

0
Вртић дјеца игра

Савјети

Уобичајена грешка при прању дјечијих јакница може их озбиљно оштетити

16 ч

0
Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

Савјети

Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner