Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

Кувана јаја су један од најједноставнијих и најхранљивијих оброка - пуна су протеина, витамина и минерала, али готово свако се бар једном сусрео са оним непријатним призором сивкасто-зеленог жуманца или љуском која никако неће да се ољушти.
Срећом, кулинарски стручњаци открили су четворостепени метод који гарантује савршен резултат сваки пут.
Најприје јаја спустите у шерпу, а тек онда их прелијте хладном водом. Ако их убацујете у већ сипану воду, лако могу да пукну.
Шерпу ставите на јаку ватру и сачекајте да вода проври. Чим прокључа, склоните са рингле и одмах поклопите. Тајна је у томе да јаја не остају дуго на високој температури - тако се спречава да жуманце добије непривлачну зелену боју.
Колико дуго ћете оставити јаја да "стоје" у врелој води зависи од жељене текстуре. За меко кувана јаја довољно је 4-5 минута, за средње 7-8, док је за тврдо кувана савршених 10-12 минута.
Одмах након кувања јаја исциједите и пребаците у чинију са леденом водом. Обично хладна вода није довољна - потребне су коцкице леда које брзо хладе и заустављају процес кувања. Ако планирате да их љуштите, благо их ударите да пукне љуска и оставите их у води око сат времена - љуштиће се без муке.
Увијек користите јаја стара недјељу до двије дана - она се много лакше љуште од свјежих.
