Једна навика прије спавања може угрозити здравље мозга

02.10.2025

Снови спавање момак кревет
Фото: John-Mark Smith/Pexels

Сан је кључан за здравље мозга, емотивну равнотежу и отпорност тијела. Док многи улажу у квалитетне мадраце, рутине прије спавања и тишину у просторији, мање је познато да одређене вечерње навике могу тихо нарушавати наше здравље, а да тога нисмо ни свјесни.

Неуролог Баибинг Ченг упозорава на неколико свакодневних понашања која он никада не практицира прије спавања јер могу дугорочно угрозити функције мозга па чак и изазвати озбиљна оштећења.

Наиме, он упозорава зашто бисте требали избјегавати мирисне свијеће те савјетовао да их не палите прије спавања. Он каже овдје није само ријеч о опасности од пожара, већ да мирисне свијеће могу узроковати трајна оштећења мозга.

"Никада нећу оставити свијеће упаљене кад идем спавати. Ово је више од пуког ризика од пожара јер мирисне свијеће могу ослобађати честице и хлапљиве органске спојеве који с временом могу утјецати на здравље вашег мозга, посебно уз слабу вентилацију", навео је.

Хлапљиви органски спојеви (ВОЦ) су хемикалије које лако испаравају на собној температури и могу допринијети онечишћењу зрака и здравственим проблемима. Једна студија објављена у Натуре Комуникатионс 2024. године, наводи да ове хемикалије могу имати "значајне штетне учинке" на људско здравље.

Истраживачи су такође примијетили да не само да могу узроковати респираторне проблеме, већ могу повећати ризик од рака. Засебна студија објављена раније ове године, открила је да загађење од свијећа може довести до когнитивног пада.

Студија је истакнула значајно когнитивно оштећење код испитаника након излагања диму свијећа. Налази, објављени у часопису Натуре Комуникатионс, детаљно су показали да чак и привремени контакт са загађењем честицама може ометати способност особе да обрађује емоције или се фокусира на задатке.

"Наша студија пружа увјерљиве доказе да чак и краткотрајна изложеност честицама може имати непосредне негативне учинке на мождане функције битне за свакодневне активности, попут седмичне куповине у супермаркету", навео је доктор Томас Факсертy с Универзитета у Бирмингаму.

Уз упозорење о свијећама, неуролог Ченг подијелио је још двије навике које избјегава због здравља свог мозга.

"Не туширам се врућом водом. Знам да постоје људи који воле окренути ту ручицу до краја и стајати под врућим тушем 20 до 30 минута, што можда није добро за вас. То је зато што излагање јако врућој води може узроковати ширење крвних жила, а уз то стојите усправно у затвореном влажном простору што може узроковати накупљање крви у ногама", рекао је.

То значи да вам мање крви долази у главу, а када немате довољно крви у мозгу, тада се можете онесвијестити. Он као неуролог то релативно често виђа, углавном код старијих особа, али понекад и код млађих и истиче како људи долазе с повредама мозга и врата па чак и с крварењем у мозгу.

"Дакле, ако ово радите, барем пазите да сваки дан пијете довољно воде. Покушајте не остати предуго под тушем", поручио је.

Такође је упозорио да никада не мијеша кофеин и алкохол јер је то врло опасно.

"То је зато што кофеин чини да се осјећате будно, али алкохол и даље успорава вријеме реакције и процјену, а то је опасна неусклађеност која може довести до несрећа. Видио сам неуролошке хитне случајеве који су посљедица овога, па ако пијете алкохол, покушајте га комбиновати с водом", додао је.

Спавање

