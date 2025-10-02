Нови шампион "Слагалице": Заслужено славио, освојио 300.000 динара!

02.10.2025
21:26
Коментари:0
Марко Ђорђевић шампион је 190. циклуса "Слагалице". Он је у финалу био против ривалке Јелене Кордић.
Послије двије партије, Ђорђевић славио је резултатом 322:156 и заслужено однио побједу.
Марко је као првопласирани зарадио 300.000 динара, док је другопласираној Јелени припало 150.000 динара.
Занимљивости
Водитељка Слагалице остала без текста због такмичара, ово се још увијек није десило у квизу
Ако сте пропустили, погледајте како је било у финалној партији:
