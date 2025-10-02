Logo

Нови шампион "Слагалице": Заслужено славио, освојио 300.000 динара!

02.10.2025

21:26

Коментари:

0
Нови шампион "Слагалице": Заслужено славио, освојио 300.000 динара!
Фото: Youtube/RTS/screenshot

Марко Ђорђевић шампион је 190. циклуса "Слагалице". Он је у финалу био против ривалке Јелене Кордић.

Послије двије партије, Ђорђевић славио је резултатом 322:156 и заслужено однио побједу.

Марко је као првопласирани зарадио 300.000 динара, док је другопласираној Јелени припало 150.000 динара.

Кристина Раденковић

Занимљивости

Водитељка Слагалице остала без текста због такмичара, ово се још увијек није десило у квизу

Ако сте пропустили, погледајте како је било у финалној партији:

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

slagalica

finale

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Укључио се и Египат: Могу ли да "наговоре" Хамас?

Свијет

Укључио се и Египат: Могу ли да "наговоре" Хамас?

2 ч

0
Сутра славимо Светог Јевстатију Плакиду: Ловци му се моле, а ово ваља урадити за срећу

Друштво

Сутра славимо Светог Јевстатију Плакиду: Ловци му се моле, а ово ваља урадити за срећу

2 ч

0
Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

Занимљивости

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

2 ч

0
Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

Свијет

Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

2 ч

0

Више из рубрике

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

Занимљивости

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

2 ч

0
Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује

Занимљивости

Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује

10 ч

0
Снимак открио шта мачке раде када изађу из куће

Занимљивости

Снимак открио шта мачке раде када изађу из куће

10 ч

0
Највеће свезналице рођене су у три знака Зодијака

Занимљивости

Највеће свезналице рођене су у три знака Зодијака

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Остаје жал: Звезда поражена од Порта

22

59

Звезда поражена у Минхену

22

56

Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги

22

39

Додик: Русија одбацује мијешање странаца у унутрашње ствари у БиХ

22

29

Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner