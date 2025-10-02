Logo

Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује

02.10.2025

13:03

Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагове
На Инстаграму се ових дана појавио снимак који је насмијао интернет до суза.

Објавила га је Осани, дјевојка либанско јерменског поријекла која данас живи у САД, и то поводом годишњице брака. А повод? Па, њен муж је успио да направи потез који се ријетко виђа чак и на свадбама гдје “вино тече у потоцима”.

На снимку са црквеног вјенчања види се како свештеник пружа младожењи пехар са вином као симболичан тренутак заједничког живота, љубави и духовне повезаности. Међутим, младожења је ту ситуацију схватио мало, па, кафански. Умјесто свечаног гутљаја, човјек је нагнуо пехар као да га части кум на слави и готово испио све до дна.

Свештеник је у секунди реаговао, практично “отео” пехар из његових руку и, уз осмијех, додао га младој. Осани је, наравно, била већ у нападу смијеха, па је једва успјела да попије пар преосталих капи. Младић, кад је схватио шта је урадио, почео је да се смије онако срамежљиво, док се кум поред њих савијао од смијеха покушавајући да остане озбиљан, преноси Блиц жена.

Снимак је убрзо постао виралан, сакупио више од милион лајкова и безброј коментара. Људи су се шалили да је младожења очигледно мислио да је “на свадби као гост, а не као главни актер”, док су други питали да ли је послије дискретно тражио од свештеника још једну чашу “за срећу”. Наравно, многи су примјећивали и колико су Осани и њен муж лијеп пар и то упркос (или баш захваљујући) малом “винском инциденту”.

