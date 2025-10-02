Logo

Уклоњен знак "Волим Косовску Митровицу" исписан ћирилицом (ВИДЕО)

02.10.2025

13:03

Косовска Митровица уклањање знака
Фото: Kosovo Online/YouTube/Screenshot

Локална власт у сјеверном дијелу Косовске Митровице, састављена махом од Албанаца, уклонила је инсталацију "Волим Косовску Митровицу", у бојама српске заставе, исписан ћирилицом, постављен прије пет година.

Општински органи, на истом мјесту поставили су другу, своју инсталацију.

Инсталацију исписану ћирилицом поставио је Привремени општински орган Владе Србије за Косовску Митровицу.

Прије годину дана Привременом органу су централне власти у Приштини забраниле рад у Косовској Митровици.

Члан Предсједништва Српске листе и кандидат за градоначелника Сјеверне Митровице Милан Радојевић реако је да је уклањање натписа "Волим Косовску Митровицу", још једна провокација режима Аљбина Куртија и одлазећег градоначелника са циљем да се изазове дестабилизација.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Радојевић је позвао грађане да изађу на локалне изборе 12. октобра и да, како је рекао, врате град у српске руке и у руке оних који воле Митровицу.

Позвао је грађане да остану мирни и да не насједају на провокације, а да своју вољу искажу на изборима 12. октобра.

