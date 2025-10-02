Руси предложили рјешење за спас НИС-а

02.10.2025
12:15
Коментари:0
Руска страна у преговорима о америчким санкцијама, чија је примјена одложена до 8. октобра, предлаже да Нафтна индустрија Србије купује дио америчке нафте, што би, према сазнањима Танјуга, могло бити једно од рјешења за актуелну ситуацију.
Уколико САД прихвате тај предлог, НИС би набављао одређену количину америчке нафте и допремао је преко Јадранског нафтовода (ЈАНАФ), при чему би се мијешала са другом сировом нафтом и улазила у тзв. корпу нафте НИС-а.
Није реална опција да НИС у потпуности пређе на прераду америчке нафте да би наставио са пословањем без санкција, јер домаћа рафинерија није технолошки конфигурисана за то.
Незванично, један од предлога руске стране је и да нека од америчких компанија преузме 11,3 одсто акција које је Гаспром пренио на ћерку фирму Интелиџенс, али остаје отворено питање колико би то прихватиле обје стране.
Министарство финансија САД издало је 30. септембра нову посебну лиценцу којом је одложено ступање на снагу санкција у пуном обиму према компанији НИС, омогућавајући несметано обављање оперативних активности најкасније до 8. октобра 2025. године, саопштио је НИС.
Према ранијем одлагању, санкције су НИС-у требало да ступе на снагу 1. октобра, али је након преговора које је водио предсједник Александар Вучић америчка страна одлучила да рок помјери за још осам дана.
Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) саопштио је да је од америчке Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) добио лиценцу за наставак извршавања уговора о транспорту сирове нафте са НИС-ом до 8. октобра. У наредним данима, уз подршку Владе Хрватске, ЈАНАФ ће се обратити ОФАЦ-у са захтјевом за продужење лиценце.
Америчка администрација је први пут најавила санкције НИС-у половином децембра 2024. због руског власништва, а њихов почетни датум примјене помјерен је са 28. фебруара за 30 дана.
Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга, ћерка фирма Гаспром групе, преузело је половином септембра 11,3 одсто акција НИС-а, чиме је прешло праг значајног учешћа. Промјена је ступила на снагу 19. септембра.
Власничка структура НИС-а остала је углавном непромијењена: Гаспром њефт 44,85 одсто, Република Србија 29,87 одсто, остали мањински акционари 13,98 одсто, а "Интелиџенс" 11,3 одсто.
Компанија "Flystar Flight Support", подружница британске Мензиес групе која послује и у Србији, добила је 4. септембра од Агенције за енергетику лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте на 10 година, а недјељу дана раније и лиценцу за трговину нафтом и дериватима.
"Flystar Flight Support" послује у Србији од 2022. године, запошљава 13 људи и пружа услуге у ваздухопловству – од пословних, приватних и теретних летова, до дипломатских, медицинских и хуманитарних летова, покривајући све бивше земље СФРЈ и Албанију, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
13
59
13
59
13
59
13
56
13
52
Тренутно на програму