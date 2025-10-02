Познато одакле су стигле дојаве о бомбама у школама

Извор:
Информер
02.10.2025
09:59
Коментари:0
Дојаве о бомбама стигле су јутрос на неколико мејл адреса основних и средњих школа у Србији
Дојаве о бомбама које су стигле на адресе неколико школа у Србији послала је иста особа, а стигле су са исте имејл адресе, уз исто пропратно писмо, пише Информер.
Докаве су послате из Немачке.
Подсјећамо, у школама на територији Пријепоља, Новог Пазара и Врања јутрос су стигле дојаве о бомбама. Дјеца су хитно евакуисана и наставе у јутарњим сменама неће бити.
Полиција је тренутно на свим спорним локацијама и увиђаји су у току. Након обављене истраге, знаће се да ли је ријеч о лажним дојавама.
У школама у Врању имејлови о наводним експлозивним направама стигли су и прије него што су дјеца стигла у школу.
На територији Пријепоља, дојаве о бомбама стигле су у образовне установе: ОШ "Владимир Перић Валтер" Пријепоље, ОШ "Милосав Стијовић" на Коловрату и ОШ "Свети Сава" на Бостану, "Михаило Баковић" у Сељашници и "Бошко Буха" у Ивању, док је у Новом Пазару реч о ОШ "Братство".
