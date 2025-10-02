Logo

Познато одакле су стигле дојаве о бомбама у школама

Извор:

Информер

02.10.2025

09:59

Коментари:

0
Познато одакле су стигле дојаве о бомбама у школама
Фото: Танјуг/АП

Дојаве о бомбама стигле су јутрос на неколико мејл адреса основних и средњих школа у Србији

Дојаве о бомбама које су стигле на адресе неколико школа у Србији послала је иста особа, а стигле су са исте имејл адресе, уз исто пропратно писмо, пише Информер.

Докаве су послате из Немачке.

Подсјећамо, у школама на територији Пријепоља, Новог Пазара и Врања јутрос су стигле дојаве о бомбама. Дјеца су хитно евакуисана и наставе у јутарњим сменама неће бити.

Полиција је тренутно на свим спорним локацијама и увиђаји су у току. Након обављене истраге, знаће се да ли је ријеч о лажним дојавама.

илу-невријеме-бура-море

Регион

И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

У школама у Врању имејлови о наводним експлозивним направама стигли су и прије него што су дјеца стигла у школу.

На територији Пријепоља, дојаве о бомбама стигле су у образовне установе: ОШ "Владимир Перић Валтер" Пријепоље, ОШ "Милосав Стијовић" на Коловрату и ОШ "Свети Сава" на Бостану, "Михаило Баковић" у Сељашници и "Бошко Буха" у Ивању, док је у Новом Пазару реч о ОШ "Братство".

Подијели:

Таг:

bombe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невријеме бура море

Регион

И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

1 ч

0
Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза

Кошарка

Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза

1 ч

0
Огласио се Југослав Карић након тврдњи да је отац дјетета Милице Тодоровић

Сцена

Огласио се Југослав Карић након тврдњи да је отац дјетета Милице Тодоровић

1 ч

0
Тијело бебе сакрила у ормар, па отишла по храну: Цимерке затекле језив призор у соби

Свијет

Тијело бебе сакрила у ормар, па отишла по храну: Цимерке затекле језив призор у соби

1 ч

0

Више из рубрике

Сандра Божић

Србија

Нападнута Сандра Божић: Жена је ударала кроз прозор

1 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић: Постараћемо се да Србија има уредно снабдијевање нафтом

2 ч

0
Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену

Србија

Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену

2 ч

1
На Копаонику пао први снијег

Србија

На Копаонику пао први снијег

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Промјена у топ 5: Како изгледа нова АТП листа

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner