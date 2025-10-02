Тијело бебе сакрила у ормар, па отишла по храну: Цимерке затекле језив призор у соби

Извор:
Лејкен Снелинг (21) суочава се са оптужбама за злостављање леша, фалсификовање физичких доказа и прикривање рођења бебе након што је полиција открила тијело тек рођеног дјечака у њеној спаваћој соби.
Тужиоци у недавно поднијетим судским документима тврде да се бивша навијачица Универзитета Кентаки породила око 4 сата ујутру 27. августа.
Њене цимерке су у то време чуле гласне звуке из њене спаваће собе. Лејкен је наводно рекла полицији да је била будна око пола сата након порођаја и да се затим онесвијестила на беби.
Када се пробудила, дјечак је постајао плав и љубичаст, што ју је навело да помисли да је мртав, наводи се у изјави. Она је умотала бебу у ћебе и ставила на под поред себе.
Млада мама је потом наводно поново заспала и пробудила се у 7.30 ујутру уз звук аларма.
Када је схватла да беба више није жива узела је њу и остатке плаценте и ставила их у црну кесу, коју је потом убацила у ормар.
У разговору са својим цимеркама, Лејкен је тврдила да су гласни звуци које су чуле били само њено падање у несвијест.
Полицијски записи показују да је потом напустила стан, пропустила предавање у 9.30 ујутру и наручила храну из Мекдоналдса преко њихове апликације, а затим је отишла да је преузме из ресторана.
Док је била напољу, њене цимерке су ушле у њену собу и пронашле крвљу натопљен пешкир на поду и пластичну кесу са доказима о порођају.
Једна од њих је позвала Хитну помоћ и рекла да је беба модра и хладна на додир.
Када се Лејкен вратила у собу, полиција ју је ухапсила.
Након истраге, полиција јој је одузела телефон и наводно су открили да је преко интернета претраживала неке ствари о трудноћи.
Утврдили су да је из телефона избрисала неке фотографије у вези са порођајем како би сакрила шта се догодило.
Лејкен се на рочишту почетком септембра изјаснила да није крива по оптужбама за злостављање леша, фалсификовање физичких доказа и прикривање рођења дјетета.
У петак се вратила на суд, гдје се одрекла права на прелиминарно рочиште.
Она се тренутно налази у кућном притвору и чека крај суђења.
