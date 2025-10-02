Logo

Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

Извор:

РТРС

02.10.2025

09:24

Фото: РТРС

Данас је у Аутопутевима Републике Српске извршена примопредаја дужности између старог и новог директора.

На мјесту в.д директора дошао је бивши премијер Републике Српске Радован Вишковић умјесто досадашњег Недељка Ћорића.

Вишковић је поднио оставку на мјесто предсједника Владе Републике Српске 18. августа и тада је најављено да ће преузети Аутопутеве Српске.

Тагови:

Радован Вишковић

Autoputevi RS

