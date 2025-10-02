Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

Извор:
РТРС
02.10.2025
09:24
Коментари:0
Данас је у Аутопутевима Републике Српске извршена примопредаја дужности између старог и новог директора.
На мјесту в.д директора дошао је бивши премијер Републике Српске Радован Вишковић умјесто досадашњег Недељка Ћорића.
Вишковић је поднио оставку на мјесто предсједника Владе Републике Српске 18. августа и тада је најављено да ће преузети Аутопутеве Српске.
