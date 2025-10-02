Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

Извор:
СРНА
02.10.2025
09:14
Пријетње свештенству СПЦ у Тузли показале су да муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот већ да желе БиХ по Исламској декларацији Алије Изетбеговића, изјавио је Срни предсједник општинске Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
Којић је истакао да то дефинитивно показује да је БиХ земља апсурда у којој муслимански фундаменталисти не поштују ни вјерске разлике.
"Замислите да се овако нешто деси у Републици Српској - какав би то напад био на српски народ, на руководство и на саму Српску, док је чињеница да се овакве монструозне пријетње шаљу Србима православцима у Федерацији БиХ за њих скоро па нормално", оцијенио је Којић.
Он је навео да начин писања и пријетњи подсјећа на злочине који су почињени над српским народом.
"Бруталност и хладнокрвност посебно су видљиви у Подрињу, а знамо да ни Тузла није далеко од Подриња и многи злочинци, укључујући и Насера Орића, данас живе у Тузли и то нам додатно изазива стрепњу за наше сународнике, храмове и наше свештенство", истакао је Којић.
Свијет
Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат
Он је навео да још није прочитао осуде Међурелигијског вијећа, поглавара Исламске заједнице Хусеина Кавазовића, нити било кога од "угрожених повратника" у Републици Српској, као што је Ћамил Дураковић, Рамиз Салкић и њима сличним.
"Тузла већ одавно није мултикултурални град, иако га многи тако лажно представљају. Никада нећемо заборавити Тузланску колону и смрт младих војника ЈНА, чији џелати ни до дан данас нису достојно кажњени", рекао је Којић.
Он тражи да свештенство и сви Срби у Федерацији буду заштићени, јер притисци које они трпе су недопустиви у 21. вијеку.
Из затвора у Тузли Џевад Хасић упутио је пријетеће писмо Србима и Српској православној цркви, истичући да нису добродошли у тај град, те да ће православни свештеник бити преобраћен на ислам, а крст замијењен мјесецом и звијездом.
