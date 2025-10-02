Додик на састанку међународног клуба "Валдај"

Извор:
СРНА
02.10.2025
09:06
Коментари:0
Увод у нову еру глобалне политике захтијева стратешко избјегавање ризика и агилно искориштавање новонасталих прилика циљем одржавања стабилности појединих држава и цијелог међународног система, речено је на уводној сесији посљедњег дана Годишњег састанка Валдај клуба у Сочију, којој присуствује и предсједник Републике Српске Милорад Додик.
На сесији је, између осталог, речено да нову еру карактерише "полицентрични" поредак са мноштвом моћних актера.
Ова порука је и централна тема отворене расправе, током које учесници сумирају кључне дебате одржане претходних дана.
Истакнуто је да би свјетски поредак, посебно током периода транзиције и прије него што се успостави нова равнотежа, могао постати хаотичнији и опаснији, отварајући пут мноштву разнородних савеза и неизбежној растућој неизвесности која слиједи.
Тенис
Познато када ће Ђоковић и Чилић одмјерити снаге
Учесници су констатовали да свијет улази у пост-западну еру не само због успона Кине, Индије и других сила, већ и због распада саме западне заједнице.
Валдај дискусиони клуб је угледни међународни форум који окупља водеће свјетске стручњаке за међународне односе, политологе, економисте и новинаре ради расправе о кључним глобалним питањима.
Годишња сједница један је од најзначајнијих догађаја у клубу, који традиционално привлачи велику медијску пажњу због своје аналитичке дубине и утицаја на глобални јавни дискурс.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму