Цвијановић: Референдум и избори истог дана

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је вечерас да се чини прилично реалним да референдум и пријевремени избори за предсједника Републике Српске буду одржани исти дан.
"И предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је могућност да ће референдум бити одржан истог дана када и пријевремени избори за предсједника Српске због разних процедура и мишљења која се чекају да стигну од Уставног суда у вези са Законом о референдуму и грађанској иницијативи", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да закон обавезује да се након прикупљеног мишљења грађана путем референдума иде у Народну скупштину Републике Српске која ће дефинисати свој став на основу тога.
Цвијановићева је нагласила да је веома важно да грађани покажу шта мисле о Кристијану Шмиту, али и о другима прије њега и око њега, без обзира како се зову.
"Ако погледате Анекс 10 Дејтонског мировног споразума, како се именују ти људи високи представници и шта имају право да раде", Шмит не испуњава ништа од тога - рекла је Цвијановићева.
Она је навела да опозиција у Републици Српској не може да се артикулише и организује, те да нема јасан став.
Цвијановићева је нагласила да је Милорад Додик, као кандидат СНСД-а кога су подржали коалициони партнери, на предсједничким изборима добио четворогодишњи мандат, те да грађанима уопште није тешко објаснити да излазак СНСД-а на предстојеће изборе представља одбрану институција Српске.
"Ови избори нису требали бити заказани. Зна се коме припада овај мандат и ко га је добио вољом грађана. Као одговорна политичка партија процијенили смо одређене ствари и не желимо да поклањамо нешто што нам је дао народ", рекла је Цвијановићева за РТРС.
Она је навела да не види другу структуру која би могла изнијети све процесе који су пред Српском, јер је ситуација озбиљна и захтијева озбиљне политичаре, а СНСД је врло ријешен да све процесе доведе до краја.
"Имате правце од којих су неки задати и не можете их заобићи. Никада нисмо бјежали ни од чега што је политичка борба", рекла је Цвијановићева, додајући да СНСД има своју политику, механизам рада и свијест о томе да се не смије занемарити воља народа.
Она је истакла да је захваљујући СНСД-у информација о разним мањкавостима у БиХ отишла ван њених граница, као и информација о томе колико су томе допринијеле разне неуставне и недејтонске интервенције.
"Морали смо се борити са морем неистина везаним за Републику Српску, почевши од рата, страдања људи, од тога како су примјењивани различити закони за људе различитих националности, па да стигнемо до онога шта су све биле интервенције и гдје се данас налазимо због тога", навела је Цвијановићева, истичући да је то тежак политички рад.
Она је оцијенила да главну улогу у политици морају имати људи чврстог карактера и политичког става, те да се грађанима морају понудити јасне платформе као што су повећање пензија и плата, рјешавање питања из здравственог сектора, као и проблема који су се јавили у привреди.
Цвијановићева је истакла да су многа питања која су реализована кроз владе на чијем је челу био СНСД, поготово она битна за младе, потекла управо од подмлатка СНСД-а и њихових програма који су стизали да постану програми рада влада.
