Преминуо мушкарац који је повријеђен у експлозији у стану

Извор:

Телеграф

02.10.2025

07:04

Коментари:

0
Фото: Pexels

Мушкарац који је пронађен без свијести након експлозије у стану у Косовској улици у центру Београда подлегао је повредама, сазнаје незванично Телеграф!

Снажна експлозија одјекнула је синоћ нешто прије 22 сата у стану на трећем спрату, а ватрогасци су приликом интервенције пронашли мушкарца, старог око 60 година, који је био без свијести. Хитна помоћ је потом нажалост могла само да констатује смрт.

Авион

Свијет

Судар два авиона на писти, има повријеђених

Подсјећања ради, ватрогасцима је стигла дојава у 21.51 сати да је дошло до експлозије у једном стану, а на мјесто инцидента стигло је осам ватрогасаца-спасилаца са два возила из ВСЈ Звездара.

Оштећен је и стан у коме се налази фризерски салон.

Детонација је разбила стакло на прозорима једног стана и полиција је забранила саобраћај за возила и за пјешаке.

Оштећена је фасада и четири паркирана аутомобила.

Једна пролазница, која се у том моменту нашла на мјесту експлозије рекла је за "Телеграф.рс" да су људи једва спасли живу главу.

илу-храна-01102025

Савјети

Да ли је препоручљиво конзумирати замрзнуту храну којој је истекао рок?

"Кренула сам у продавницу, а онда сам чула експлозију. Од силине детонације су попуцала стакла,све је падало по нама. Брзо сам ушла у маркет, као и сви присутни. Момци који раде у продавници су позвали ватрогасце и хитну помоћ."

Незванично, експлозију је изазвала неисправна плинска боца.

Коментари (0)
