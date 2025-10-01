Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

Аутор:Огњен Матавуљ
01.10.2025
18:46
Коментари:1
Навршило се десет година од мафијашке ликвидације словеначког држављанина Небојше Чубриловића (33) у Бањалуци. Убице су на слободи и истражни органи до данас нису успјели да утврде ко стоји иза сачекуше која је потресла Бањалуку.
Чубриловић, који је у Словенији осуђиван због кријумчарења кокаина, убијен 1. октобра 2015. године у сачекуши у Гундулићевој улици. Кобну ноћ он се аутомобилом ”ауди” враћао у изнајмљени стан, у којем се крио од словеначког правосуђа које је за њим расписало потјерницу због сумње да је учествовао у међународном шверцу више стотина килограма кокаина из Јужне Америке у Европу.
Убица га је у засједи чекао и након што је Чубриловић кренуо према улазу у стан у њега је испалио више хитаца из највјероватније "шкорпиона". Три метка погодила су га у леђа, пробила срце и оба плућна крила, један је погодио у руку.
Након ликвидације комплетна полиција је дигнута на ноге, али је убица умакао. Иако се злочин догодио у веома прометној улици нешто прије 23 часа нико од пролазника ништа сумњиво није примјетио. Станари зграде, чији прозори и балкони имају поглед ка мјесту злочина, испричали су да су чули пуцњаву, али на то нису обраћали пажњу мислећи да неко баца петарде славећи побједу ФК Партизан у утакмици Лиги европе. Тијело је пронашла власница куће, а иако је имање опасано видео надзором и алармним системом ни то није помогло у откривању починилаца.
Већ након убиства се сумњало да је ова ликвидација наручена из криминалних кругова, будући да је Чубриловић осуђиван у Словенији као члан криминалне групе која је 2012. године прошверцовала 50 килограма кокаина из Бразила у Европу. У вријеме убиства налазио се под истрагом због кријумчарења више стотина килограма кокаина, који је због квара на бродици бачен у море. Према писању медија из Словеније на бродици је, због оптерећења, наводно пукао јарбол па је посада морала да тражи помоћ теретног брода. Цијела посада је прешла на теретњак. У страху да не буду откривени, кокаин су бацили у море. То су снимили мобилним телефонима као доказ да дрога није украдена и истражиоци су дошли у посјед тих снимака и покренули су истрагу. Истрага се водила против укупно 29 особа, међу којима је и Чубриловић. Знајући да му се спрема хапшење он се ”склонио” у Бањалуку, јер има држављанство БиХ које би га штитило од евентуалног изручења Словенији, а није искључено и да се плашио одмазде због губитка кокаина.
Оперативни подаци полиције указивали су да је Чубриловић у Бањалуци боравио свега два мјесеца. Истрагу у овом предмету води Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци. На случају су се мијењали тимови истражилаца и полицијске управе које су водиле истрагу. Оперативно су их помагали полиција Словеније и америчка ДЕА. У истрази је саслушано више особа, а за неколико лица који су били интересантни за истрагу расписане су и потраге. Најмање три особе су ухапшене на граници на основу тих потрага, али нико од њих није имао статус осумњиченог и сви су послије испитивања пуштени на слободу.
Мјесецима након убиства Небојше Чубриловића у медијима се појавила информација да су из његовог изнајмљеног стана и то прије почетка увиђаја мистериозно нестала чак четири милиона евра. Породица убијеног о томе се није оглашавала у медијима, док су у МУП Републике Српске цијелу причу демантовали.
