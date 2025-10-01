Logo

Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!

Аутор:

Огњен Матавуљ

01.10.2025

13:23

Коментари:

1
Акција Карика
Фото: МУП Републике Српске

У акцији ”Карика” полицијски службеници МУП Републике Српске ухапсили су четири особе Д.С., Р.П и С.В. из Требиња и Н.П. из Јајца због злоупотребе дјеце за порнографију!

Група је осумњичена за више кривичних дјела у којима су жртве били малољетници.

”Осумњичени су путем друштвених мрежа ступали у комуникацију са дјецом узраста 13 и 14 година, затим, дјецу наводили да се фотографишу без одјеће, описујући им детаљно на који начин да фотографишу интимне дијелове тијела. Такође, наведена лица су упознавала дјецу са порнографијом, шаљући им фотографски и видео материјал порнографског садржаја. Исти су кроз комуникацију, користећи се апликацијама, покушавали и договарали састанке са дјецом ради обљубе”, саопштио је МУП Српске.

Договарали састанке ради обљубе

Додају да су преко друштвених мрежа и апликације за комуникацију осумњичени приступали групама у којима се дијелио садржај дјечије порнографије.

Акција Карика 03
Акција Карика 03

”Поједина лица се сумњиче се да су на удаљеним инфраструктурама креирали складишни простор за чување дигиталних података који су се налазили под њиховом контролом, након чега су на поменуте складишне просторе у више наврата складиштили садржаје дјечије порнографије”, наводи МУП Српске.

Акцију ”Карика” спроводе Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са полицијским управама Требиње и Бијељина, те МУП-ом Средње-босанског кантона, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу.

Претресене локације у Требињу и Јајцу

”У оквиру акције ухапшене су четири особе Д.С., Р.П и С.В. из Требиња и Н.П. из Јајца. Поступајући по наредбама надлежних судова, извршени су претреси на четири локације које користе осумњичени и том приликом су пронађена и одузета средства извршења кривичног дјела и то рачунари, таблети, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.

Акција Карика 03
Акција Карика 03

Додају да је ухапшена четвора осумњичена да су починили кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и 'упознавање дјеце са порнографијом'.

”Након завршене криминалистичке обраде сви осумњичени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата надлежним тужилаштвима”, наводе у полицији.

Подијели:

Тагови:

dječija pornografija

МУП Републике Српске

zlostavljanje djece

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшене три особе, дјецу искориштавали за порнографију

Хроника

Ухапшене три особе, дјецу искориштавали за порнографију

1 мј

0
Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

Хроника

Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

5 д

0
Осумњичени за дјечију порнографију Путем ТикТока непримјерено комуницирао са дјевојчицом

Хроника

Осумњичени за дјечију порнографију Путем ТикТока непримјерено комуницирао са дјевојчицом

1 год

0

Више из рубрике

Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

Хроника

Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

3 ч

0
Акција Вранглер

Хроника

Велика акција МУП-а Српске: Претреси у Новом Граду

3 ч

0
Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

Хроника

Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

4 ч

0
Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

Хроника

Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

14

39

Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner