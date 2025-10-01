Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!

Аутор:Огњен Матавуљ
01.10.2025
13:23
Коментари:1
У акцији ”Карика” полицијски службеници МУП Републике Српске ухапсили су четири особе Д.С., Р.П и С.В. из Требиња и Н.П. из Јајца због злоупотребе дјеце за порнографију!
Група је осумњичена за више кривичних дјела у којима су жртве били малољетници.
”Осумњичени су путем друштвених мрежа ступали у комуникацију са дјецом узраста 13 и 14 година, затим, дјецу наводили да се фотографишу без одјеће, описујући им детаљно на који начин да фотографишу интимне дијелове тијела. Такође, наведена лица су упознавала дјецу са порнографијом, шаљући им фотографски и видео материјал порнографског садржаја. Исти су кроз комуникацију, користећи се апликацијама, покушавали и договарали састанке са дјецом ради обљубе”, саопштио је МУП Српске.
Додају да су преко друштвених мрежа и апликације за комуникацију осумњичени приступали групама у којима се дијелио садржај дјечије порнографије.
”Поједина лица се сумњиче се да су на удаљеним инфраструктурама креирали складишни простор за чување дигиталних података који су се налазили под њиховом контролом, након чега су на поменуте складишне просторе у више наврата складиштили садржаје дјечије порнографије”, наводи МУП Српске.
Акцију ”Карика” спроводе Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са полицијским управама Требиње и Бијељина, те МУП-ом Средње-босанског кантона, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу.
”У оквиру акције ухапшене су четири особе Д.С., Р.П и С.В. из Требиња и Н.П. из Јајца. Поступајући по наредбама надлежних судова, извршени су претреси на четири локације које користе осумњичени и том приликом су пронађена и одузета средства извршења кривичног дјела и то рачунари, таблети, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.
Додају да је ухапшена четвора осумњичена да су починили кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и 'упознавање дјеце са порнографијом'.
”Након завршене криминалистичке обраде сви осумњичени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата надлежним тужилаштвима”, наводе у полицији.
