Logo

Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

Аутор:

Огњен Матавуљ

01.10.2025

11:05

Коментари:

0
Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

Гранична полиција БиХ спроводи велику акцију ”Балатун” у оквиру које се претресају пословни и приватни објекти осам особа, осумњичених за организовано кријумчарење свјетски познатих робних марки!

У ГП БиХ наводе да се акција реализује након четворомјесечних активности полиције. У току су претреси на више локација у Брчком, Бијељини и Зворнику, а осим кућа, станова и пословних простора ”чешљају” се и покретне ствари осумњичених.

”Акцијом је обухваћено осам осумњичених особа и осам правних лица за која је прикупљен велики број доказа да су учествовали у незаконитим активностима преко државне границе. Сумња се да су организовано из Србије у БиХ кријумчарили и на тржници ”Аризона” даље растурали неоцарињене текстилне производе, познатих свјетски робних марки чија вриједност се процјењује на више од 100.000 КМ. Тиме је буџет БиХ оштећене за тренутно неутврђен износ”, саопштила је Гранична полиција БиХ.

Особе, које су мета акције, осумњичене су за удруживање ради чињења кривичних дјела, у вези са кријумчарење и организовање групе или удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе.

Активности се реализују уз асистенцију службеника Управе за индиректно опорезивање БиХ, а под надзором Тужилаштва БиХ и наредбама Суда БиХ.

”Припадници Граничне полиције БиХ су у протеклом периоду кроз више појединачних догађаја заплијенили веће количине робе која је илегално пребачена из Србије у БиХ”, наводи се у саопштењу ГП БиХ.

Подијели:

Тагови:

хапшења

претреси

krijumčarenje

pijaca Arizona

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

Хроника

Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

5 ч

0
Борислав Антонић

Хроника

Обустављена потрага за Бориславом Антонићем из Новог Града

6 ч

0
Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса

Хроника

Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса

7 ч

0
ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

Хроника

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner