Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

Аутор:Огњен Матавуљ
01.10.2025
11:05
Коментари:0
Гранична полиција БиХ спроводи велику акцију ”Балатун” у оквиру које се претресају пословни и приватни објекти осам особа, осумњичених за организовано кријумчарење свјетски познатих робних марки!
У ГП БиХ наводе да се акција реализује након четворомјесечних активности полиције. У току су претреси на више локација у Брчком, Бијељини и Зворнику, а осим кућа, станова и пословних простора ”чешљају” се и покретне ствари осумњичених.
”Акцијом је обухваћено осам осумњичених особа и осам правних лица за која је прикупљен велики број доказа да су учествовали у незаконитим активностима преко државне границе. Сумња се да су организовано из Србије у БиХ кријумчарили и на тржници ”Аризона” даље растурали неоцарињене текстилне производе, познатих свјетски робних марки чија вриједност се процјењује на више од 100.000 КМ. Тиме је буџет БиХ оштећене за тренутно неутврђен износ”, саопштила је Гранична полиција БиХ.
Особе, које су мета акције, осумњичене су за удруживање ради чињења кривичних дјела, у вези са кријумчарење и организовање групе или удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе.
Активности се реализују уз асистенцију службеника Управе за индиректно опорезивање БиХ, а под надзором Тужилаштва БиХ и наредбама Суда БиХ.
”Припадници Граничне полиције БиХ су у протеклом периоду кроз више појединачних догађаја заплијенили веће количине робе која је илегално пребачена из Србије у БиХ”, наводи се у саопштењу ГП БиХ.
