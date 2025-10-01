Обустављена потрага за Бориславом Антонићем из Новог Града

01.10.2025
Припадници Полицијске управе Приједор обуставили су потрагу за Бориславом Антонићем из Новог Града након што је утврђено да се налази у иностранству, саопштено је данас из ове управе.
Антонићев нестанак полицији је пријављен 28. септембра.
По изјави члана породице, који је пријавио нестанак, Борислав је посљедњи пут виђен 31. августа.
