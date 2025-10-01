Logo

Обустављена потрага за Бориславом Антонићем из Новог Града

01.10.2025

08:53

Борислав Антонић
Фото: ПУ Приједор

Припадници Полицијске управе Приједор обуставили су потрагу за Бориславом Антонићем из Новог Града након што је утврђено да се налази у иностранству, саопштено је данас из ове управе.

Антонићев нестанак полицији је пријављен 28. септембра.

Занимљивости

Трудница доживјела шок у пекари

По изјави члана породице, који је пријавио нестанак, Борислав је посљедњи пут виђен 31. августа.

Нови Град

