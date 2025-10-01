Logo

ChatGPT оборио све рекорде

Извор:

АТВ

01.10.2025

08:35

Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

За само 5 дана, "ChatGPT" је достигао милион корисника, што га чини најбрже растућом апликацијом у историји.

За поређење, Инстаграму је за исти успјех требало 3 мјесеца, апликација "Spotify" за 5 мјесеци, а Фејсбуку чак 10.

Док је Твитеру било потребно 2 године, Нетфликс је до првог милиона стигао тек након 3,5 године.

Tamni oblaci

Друштво

Данас претежно облачно, на планинама могућ снијег

Ова невјероватна статистика показује колико је вјештачка интелигенција у фокусу свјетске јавности и колику жељу корисници имају за новим, моћним алатима.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев одбрусио Трампу: Опет Холивуд, трилер и лоша глума

"ChatGPT" не само да је оборио све рекорде, већ је и поставио нове стандарде у технолошкој индустрији.

Инстаграм

fejsbuk

ChatGPT

