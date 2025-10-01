ChatGPT оборио све рекорде

Извор:
За само 5 дана, "ChatGPT" је достигао милион корисника, што га чини најбрже растућом апликацијом у историји.
За поређење, Инстаграму је за исти успјех требало 3 мјесеца, апликација "Spotify" за 5 мјесеци, а Фејсбуку чак 10.
Док је Твитеру било потребно 2 године, Нетфликс је до првог милиона стигао тек након 3,5 године.
Ова невјероватна статистика показује колико је вјештачка интелигенција у фокусу свјетске јавности и колику жељу корисници имају за новим, моћним алатима.
"ChatGPT" не само да је оборио све рекорде, већ је и поставио нове стандарде у технолошкој индустрији.
Time it took to reach 1 million users:— World of Statistics (@stats_feed) October 1, 2025
Netflix - 3.5 years
Twitter- 2 years
Facebook - 10 months
Spotify - 5 months
Instagram - 3 months
ChatGPT - 5 days
