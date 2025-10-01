Медведев одбрусио Трампу: Опет Холивуд, трилер и лоша глума

- У новој епизоди бруталног холивудског трилера 'Америчке нуклеарне подморнице као средство одмазде за непријатељске објаве на друштвеној мрежи Икс', класични амерички глумац филмова Б-категорије Доналд Трамп поново говори о подморницама које је 'послао ка руским обалама', описујући у овој епизоди да су 'биле веома добро скривене'. Али, како је то речено у легендарној совјетској детективској серији, крај је очигледан: 'Тешко је пронаћи црну мачку у мрачној соби, посебно ако је тамо нема' - написао је Медведев на свом каналу на платформи Макс преноси РТ Балкан.

Амерички предсједник Доналд Трамп је јуче изјавио да је Русија "мало претила" Вашингтону недавно, па је послао нуклеарну подморницу ка руским обалама. Он је навео да је један сарадник предсједника Руске Федерације Владимира Путина помињао ријеч на слово "н" – нуклеарно оружје, па је ова одлука донесена како би САД биле "у приправности".

Трамп и Медведев су се упустили у јавну дебату на друштвеним мрежама након што је амерички лидер 28. јула објавио да скраћује рок од 50 дана који је поставио за прекид ватре између Русије и Украјине. Медведев је тада поручио шефу Бијеле куће да је сваки нови ултиматум пријетња и корак ка рату са његовом сопственом земљом.

Трамп је одговорио грубом објавом на друштвеној мрежи Трут Соушал, упозоравајући Медведева да улази на веома опасну територију.

Замјеник предсједника Савјета безбједности је потом примјетио да ако његове ријечи изазивају тако нервозну реакцију код америчког предсједника, онда је Русија потпуно у праву и наставиће својим путем.