Једна особа убијена у пуцњави и експлозијама

Танјуг

01.10.2025

08:06

Фото: Pixabay

Једна особа је убијена, а друга рањена у пуцњави и експлозијама у сјеверном Минхену, гдје је од раних јутарњих часова у току велика полицијска и ватрогасна операција, саопштила је локална полиција.

Инцидент се догодио у Улици Лерхенауер, пренио је "Билд", а на мјесту догађаја су специјалне јединице и стручњаци за деактивирање бомби.

Policija Srbija

Хроника

Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса

Полиција је блокирала велико подручје и позвала становнике и возаче да избјегавају то подручје.

Свједоци наводе да се огроман облак дима види са велике удаљености, док су околности напада још увијек нејасне.

