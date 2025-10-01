Једна особа убијена у пуцњави и експлозијама

Извор:
Танјуг
01.10.2025
08:06
Коментари:0
Једна особа је убијена, а друга рањена у пуцњави и експлозијама у сјеверном Минхену, гдје је од раних јутарњих часова у току велика полицијска и ватрогасна операција, саопштила је локална полиција.
Инцидент се догодио у Улици Лерхенауер, пренио је "Билд", а на мјесту догађаја су специјалне јединице и стручњаци за деактивирање бомби.
Хроника
Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса
Полиција је блокирала велико подручје и позвала становнике и возаче да избјегавају то подручје.
Свједоци наводе да се огроман облак дима види са велике удаљености, док су околности напада још увијек нејасне.
❗️Multiple explosions reported in Munich, Germany — Bild— RT (@RT_com) October 1, 2025
Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard
A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life pic.twitter.com/BkKKD9rL8m
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму