Угашена америчка влада

01.10.2025
07:05
Савезна влада Сједињених Америчких Држава званично је обуставила рад у поноћ по локалном времену, први пут од 2019. године, након што Конгрес није успио да усвоји мјеру финансирања неопходну за наставак функционисања, објавио је Си-Ен-Ен.
До прекида рада владе је дошло у поноћ, након што на гласању у Сенату није усвојен ни приједлог републиканаца ни приједлог демократа за привремени буџет.
Републиканци инсистирају да демократе прихвате привремено продужење финансирања за још седам недјеља, док демократе одбијају да дају подршку без већих уступака, с фокусом на здравствену његу.
Сенат би требало да поново гласа ујутро о истом плану републиканаца, који предвиђа свакодневна гласања док дио демократа не промијени став.
Обустава рада владе значи да ће стотине хиљада савезних службеника бити отпуштено, док ће они који се сматрају неопходним наставити да раде без плата све док се блокада не оконча.
Запослени чија радна мјеста нису везана за годишња издвајања наставиће да примају зараде.
Уз то, многи владини програми и услуге биће обустављени.
