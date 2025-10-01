Logo

Данас славимо Светог Евменија Гортинског: Ево зашто треба појести хљеб са вином

Данас славимо Светог Евменија Гортинског: Ево зашто треба појести хљеб са вином
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају дан Светог Евменија Гортинског. Ово је и први дан октобра, који према српском обичајном календару носи одређену симболику

Свети Евменије епископ Гортински, на Криту још од младости је ишао за Христом, ослободивши се два тешка бремена: од бремена богатства и од бремена тијела. Првог бремена се ослободио тако што је подијелио своју имовину сиромашним, а другог, великим постом. И тако прво себе исцјели, па онда поче да другима даје исцјељење.

Бестрастан и испуњен благодаћу Духа Светога Евменије засија свјетлошћу, која се не могаше сакрити. Па као што је писано не може се град сакрити кад на врху горе стоји (Мат. 5, 14), не може се ни Евменије свети сакрити од свијета. Видјели су га људи и изабрали за епископа у Гортину.

Био је отац сиротим, богатство ништим, утјеха жалосним, исцјелитељ болним и предиван чудотворац. Молитвом је чинио чудеса многа: опаку змију умртвио, демоне изгонио, болеснике многе исцјелио и то не само у своме мјесту него и у Риму и у Тиваиди. У Тиваиди молитвом кишу испроси у Бога у време суше и тамо је окончао земни живот свој и пресели се у вјечне породице Господа својега. Живио и дјеловао у VII стољећу.

Расуђивање на данашњи дан каже:

Кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте, рече Господ. Слично бива при давању милостиње као и при Причешћу. У Причешћу под видом хлеба и вина ми примамо у се самога живога Господа Христа, при давању милостиње дајући биједнику ми дајемо, самоме живоме Господу Христу.

