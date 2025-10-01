Они су магнет за богатство: 4 хороскопска знака ће бити миљеници октобра

Извор:
Б92
01.10.2025
06:30
Коментари:0
Иако ће октобар многима донијети изазове због слабог Меркура у Шкорпији, енергија Марса и Венере пружиће могућности онима који знају да искористе прилике.
Четири хороскопска знака ће посебно профитирати, али и сви остали могу осјетити побољшање ако буду пажљиво управљали својим ресурсима.
Ован – вријеме за повишицу и нови замах
Припадницима знака Овна октобар доноси снажну подршку планета, посебно на пољу каријере. Марс, њихов владар, активираће енергију и донијети прилику за напредовање. Многи Овнови могу очекивати раст прихода, повишицу или додатне изворе зараде.
Савјет је јасан – усредсредите се на свој посао и покажите одговорност. Упорност ће бити награђена, а резултати ће доћи брже него што мислите.
Средином мјесеца додатну подршку доноси и Плутон, који завршава своје ретроградно кретање. Његова енергија отвориће пут ка новим начинима зарађивања и помоћи Овновима да постигну стабилнији финансијски положај.
Шкорпија – улагања која доносе дугорочну добит
Шкорпије ће у октобру осјетити да им планете иду у прилог, посебно када је ријеч о новцу. Иако Меркур у њиховом знаку дјелује слабије, други утицаји надокнађују ту енергију. Могући су значајни успјеси у улагању и куповини.
Ако се одлучите на озбиљније финансијске кораке, попут улагања у имовину или вриједне пројекте, резултати ће се показати у будућности.
Октобар може бити одличан тренутак за паметне и добро одмјерене одлуке. Ипак, важно је остати реалан и не ослањати се на "чуда преко ноћи". Највећа добит долази онима који задрже објективност и стрпљење.
Стријелац – награда за труд и улагање у знање
Сцена
Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода
За Стрелчеве је октобар мјесец у којем долази заслужена награда за труд и марљивост. Астролози савјетују улагање у професионални развој – курсеви, едукације и нова знања донеће дугорочне користи. То је вријеме да инвестирате у себе и проширите хоризонте.
Трошење на саморазвој или корисне пројекте показаће се много бољом опцијом од импулзивне потрошње на краткотрајне ужитке. За оне Стријелчеве који су склони одлагању и пасивности, финансијска срећа неће доћи сама од себе.
Али, ако покажете спремност на раст и самоусавршавање, планете ће вас снажно подржати.
Јарац – највећи побједници мјесеца октобра
Јарчеви ће у октобру бити међу најсрећнијим знацима када је ријеч о финансијама. Њихова амбиција, дисциплина и неуморност сада долазе до изражаја. Планетарне енергије отварају им врата за озбиљан пробој на пословном и финансијском плану.
Ово је мјесец у којем треба да преузмете оно што вам припада. Пуни сте снаге и одлучности, иако вам се можда не чини да је тако – али резултати ће бити видљиви и врло конкретни.
Јарчеви могу рачунати на успјех у каријери, раст прихода и значајно јачање своје позиције.
Стручњаци савјетују да увијек имате на уму основна правила привлачења новца: будите дисциплиновани, улажите у знање, не расипајте енергију на небитно, одржавајте захвалност и користите енергију свјесно. Управо та комбинација труда и унутрашњег става одређује колико ћете привући изобиља.
(б92)
Друштво
13 ч0
Свијет
13 ч0
Република Српска
13 ч1
Србија
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму