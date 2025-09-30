Реновирала купатило, све купила са Темуа: “Уштедјела сам мало богатство”

30.09.2025
Све више људи тражи алтернативне начине да реновирају свој дом, а да их реновација не “поједе” до краја. Сарене Клорен, која живи у Јужноафричкој Републици, рјешење је нашла на платформи Тему.
Сарене је своје купатило потпуно опремила преко Темуа, а за Иол.цо.за подијелила је своје искуство:
''Недавно сам реновирала купатило и на запрепашћење (а и ужас) мојих пријатеља, купила сам сву санитарију од Темуа. Да, Тему. Та онлајн продавница гдје једног тренутка гледате кухињске справе, а већ сљедећег преуређујете цијело купатило'', започела је.
Ова онлајн платформа, позната по невјероватно јефтиним (и често необичним) производима из Кине, однедавно је хит међу купцима широм свијета, иако неки сумњају у квалитет. Ипак, Сарене је одлучила да ризикује – и, како каже, није се покајала.
Када је кренула у потрагу за санитаријама и детаљима у златно-бијелој боји, идеја јој је била да простор добије луксузан, али не кичаст изглед. Локална продавница брзо ју је разочарала – избор је био скроман, а цијене превисоке.
Сјетила се да је раније на Темуу купила кухињску судоперу са свим додацима по цијени просјечне чесме. Када је претраживала „голд батхроом тапс“, алгоритам јој је понудио лавину златних тушева, сифона, славина, држача за тоалет папир и других додатака.
Ускоро је њена „корпа“ била пуна, а план је био комплетно купатило “достојно краљице”.
''Сада, сви знамо да се већина производа који се продају локално ионако производи у Кини. Имајуц́и то у виду, одлучила сам да вјерујем Темуовој понуди – и искрено, квалитет и дизајн парирају ономе што сам видјела у локалним продавницама, по много нижој цијени'', закључила је.
Сарене је дала неколико примјера:
Самостојећа златна славина са тушем на Темуу: око 117 КМ
Иста ствар у реномираној радњи: 1.333 КМ
Комплетан сет за туширање, укључујући и „фоот схоwер“: 125 КМ
У радњи — скоро 583 КМ
Златна решетка за одвод, 50 цм: 58 КМ
Локално: најмање 100 КМ
Славине за лавабо: 58 КМ
Најближи пандан у радњама: 183 КМ
Укупно, Сарене процјењује да је уштедела чак 70% у односу на локалне цијене, без компромиса по питању дизајна или функционалности.
Иако је било неколико ситних техничких изазова – неки прикључци нису одговарали стандардима – мајстор их је лако ријешио са неколико додатних дијелова. Највеће изненађење, каже, било је реаговање продаваца у радњама за санитарије.
Када би поменула да купује преко Темуа, често би наилазила на негативне коментаре, па чак и непријатности. Ипак, виђала је и локалне водоинсталатере како узимају дијелове за клијенте који су – такође – поручивали онлине.
''Тржиште се мијења, сви то осјећамо. Купци траже више за мање пара, и све чешће га проналазе на мјестима као што је Тему'', наводи Сарене.
Пакети су стигли за око 10 дана, а процедура повраћаја била је брза и ефикасна. Једну славину је наручила грешком – Тему ју је преузео у року од 24 сата и одмах вратио новац.
''За оне који планирају реновирање купатила и размишљају о поруџбини из Кине: исплати се. Ако можете да сачекате неколико дана на испоруку и имате мајстора који зна да ‘изађе на крај’ са необичним димензијама, можете добити ексклузиван изглед за трећину локалне цијене'', поручује Сарене, преноси Нова.
