Logo

Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

Извор:

Курир

30.09.2025

17:16

Коментари:

0
Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот
Фото: Танјуг

Данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повређено пет особа - три мушкарца и две жене, саопштио је МУП.

Повређене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру.

У току је увиђај и полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности и чињеница овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.

Жена за коју се сумњало да је мртва, јер на лицу мјеста није давала знаке живота, налази се у тешком стању.

У међувремену, инспектори су из кафића изнели доказни материјал.

Очевици описали сцене ужаса

- Радили смо и одједном се чула пуцњава. Није била рафална паљба већ се у неколико наврата чуло по неколико хитаца. Чули смо да је потом уследила срча

Полиција-Србија-280925

Србија

"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

. Попуцала су нека стакла, вјероватно од локала и аутомобила - каже за Курир радник из оближње аутомеханичарске радње и додаје да је рањена два мушкарца, двије жене и да је једна жена убијена.

- Пре него што је уследила пуцњаве, чула се шкрипа гума. Тај комби, бели наводно се зауставио испред и улетео је наводно, један мушкарац који је викао: "Са ким су се посвађали?" Био је бјесан, а онда је услиједила пуцњава. Сјео је у комби и побјегао. Наводно, код једног госта локала пронађен је пиштољ. Ужас, мислим да су опет страдали недужни.

Док полиција и тужилаштво врше увиђај неколико момака и дјевојака дошло је на мјесто убиства и грле се и плачу. Иначе, током пуцњаве један метак је погодио и кола на паркингу.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

(курир)

Подијели:

Тагови:

pucnjava

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Очекујемо подршку свих који бране институције Српске

2 ч

0
Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

Сцена

Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

2 ч

1
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић са израелским шефом дипломатије, ово је тема разговора

2 ч

0
Инфлуенсерка напала жену у теретани јер јој је упала у кадар, реакције су жестоке

Занимљивости

Инфлуенсерка напала жену у теретани јер јој је упала у кадар, реакције су жестоке

2 ч

0

Више из рубрике

Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

Хроника

Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

4 ч

0
Велибор Милошевић спровођење

Хроника

Погледајте спровођење осумњичених у акцији ”Фирма”

4 ч

0
Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

5 ч

0
Познато шта чека малољетнике због страшног вршњачког насиља: Другарицу намамили на гробље, па је претукли

Хроника

Познато шта чека малољетнике због страшног вршњачког насиља: Другарицу намамили на гробље, па је претукли

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner