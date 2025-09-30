Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

Извор:
Курир
30.09.2025
17:16
Коментари:0
Данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повређено пет особа - три мушкарца и две жене, саопштио је МУП.
Повређене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру.
У току је увиђај и полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности и чињеница овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.
Жена за коју се сумњало да је мртва, јер на лицу мјеста није давала знаке живота, налази се у тешком стању.
У међувремену, инспектори су из кафића изнели доказни материјал.
Очевици описали сцене ужаса
- Радили смо и одједном се чула пуцњава. Није била рафална паљба већ се у неколико наврата чуло по неколико хитаца. Чули смо да је потом уследила срча
Србија
"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду
. Попуцала су нека стакла, вјероватно од локала и аутомобила - каже за Курир радник из оближње аутомеханичарске радње и додаје да је рањена два мушкарца, двије жене и да је једна жена убијена.
- Пре него што је уследила пуцњаве, чула се шкрипа гума. Тај комби, бели наводно се зауставио испред и улетео је наводно, један мушкарац који је викао: "Са ким су се посвађали?" Био је бјесан, а онда је услиједила пуцњава. Сјео је у комби и побјегао. Наводно, код једног госта локала пронађен је пиштољ. Ужас, мислим да су опет страдали недужни.
Док полиција и тужилаштво врше увиђај неколико момака и дјевојака дошло је на мјесто убиства и грле се и плачу. Иначе, током пуцњаве један метак је погодио и кола на паркингу.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
(курир)
Република Српска
2 ч0
Сцена
2 ч1
Србија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму