Познато шта чека малољетнике због страшног вршњачког насиља: Другарицу намамили на гробље, па је претукли

Извор:

Курир

30.09.2025

14:18

Коментари:

0
Фото: Instagram/@radio.magnum/screenshot

Друштвене мреже, а затим и медији, били су усијани ових дана након што је испливао снимак језивог вршњачког насиља у Зајечару.

Наиме, двије дјевојчице су на зајечарском гробљу тукле трећу дјевојчицу, а један дјечак је све то снимао док се у позадини чуо његов глас.

Policija FBiH

Друштво

Млади полицајац из БиХ гестом према баки одушевио регион

- Убрзо смо идентификовали учеснике овог немилог догађаја. Судија за малољетнике Вишег суда у Зајечару је све њих саслушао. Истрага је у току, требају се саслушати свједоци, у координацији смо са градским центром за социјални рад - сазнаје се од надлежних.

Како су испричали пред судијом, дјечак је на превару довео једну дјевојчицу на зајечарско гробље. Ту су их, по претходном договору са овим дјечаком, дочекале двије дјевојчице које су, како се види на снимку, најприје уврнуле руку недужној трећој дјевојчици, затим је ударале док није пала на земљу, а онда је шутирале по тијелу и глави.

- Нажалост, и дјечак и двије напаснице су нам одраније познати по сличним дјелима. Међутим, једна од дјевојчица има 13 година и због тога што је млађа од 14 година она по закону не може бити процесуирана. Дјечак има 15 година, друга дјевојчица насилница ускоро ће напунити 15 година и њих двоје се могу прцесуирати - кажу надлежни.

На саслушању, сво троје малољетника су признали дјело и детаљно испричали како је било.

Ротација полиција

Регион

У току претрес куће бившег министра

- Виши суд у Зајечару, судија за малољетнике, донио је рјешење да се двоје насилника, 15-годишњи дјечак и дјевојчица која ће убрзо напунити исто толико година, измјесте из својих породица. Судија је одлучио да се њих двоје смјесте у Завод за васпитање дјеце и омладине у Књажевцу (поправни дом) на рок до мјесец дана. У међувремену ће се сакупити докази, саслушати преостали свједоци, Центар за социјални рад ће одрадити законске норме и након тога биће донијета коначна пресуда шта ће бити са ово двоје малољетника који су сада у Дому у Књажевцу. О њиховој даљој судбини одлучиће Веће за малољетнике Вишег суда у Зајечару.

По закону, постоји могућност да добију појачани надзор од стране Центра за социјални рад, али и могућност да буду смјештени у Васпитно - поправни дом у Крушевцу.

Подијели:

Тагови:

вршњачко насиље

Zaječar

Коментари (0)
