Дамир Бељо се огласио након тешке несреће: Молите се за дечка

Извор:

Агенције

30.09.2025

14:05

Дамир Бељо, боксер из БиХ повријеђен у тешкој несрећи
Фото: Screenshot

Након што је у понедјељак навече повријеђен у саобраћајној несрећи, бх. боксер Дамир Бељо данас се огласио на Инстаграму.

Бељо се јавио из болничког кревета, потврдио је да је добро, али је замолио све да се помоле за једног учесника судара, који се тренутно налази у тешком стању.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик открио ко ће бити кандидат СНСД-а за предсједника Српске

"Само да се кратко јавим, јер се не могу често јављати на телефон и одговарати на поруке. Хвала вам свима на порукама подршке. Ја сам добро, бићу добро. Дечки који су имали удес са мном су млади, један је у озбиљном стању, а ја ћу вас све замолити да се помолите за њега драгом Богу и да он буде добро. Хвала вам пуно и Божији благослов на све", рекао је Бељо.

Подсјетимо, саобраћајна несрећа се догодила у понедјељак навече у 21:50 сати на магистралном путу М6.1 Мостар - Широки Бријег.

Policija FBiH

Друштво

Млади полицајац из БиХ гестом према баки одушевио регион

Према информацијама из полиције, у несрећи су учествовала три возила, односно возач М. Б. (1979.) који је управљао МАН камионом, Д. Б. (1984.) у Волксваген Туарегу и М. Г. (2002) који је возио Мерцедес.

Бељо и возач Мерцедеса су тешко повријеђени, док је сувозач из Мерцедеса М. Б. Т. (2002.) задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Дамир Бељо

Саобраћајна несрећа

несрећа

