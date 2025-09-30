Дамир Бељо се огласио након тешке несреће: Молите се за дечка

Извор:
30.09.2025
14:05
Након што је у понедјељак навече повријеђен у саобраћајној несрећи, бх. боксер Дамир Бељо данас се огласио на Инстаграму.
Бељо се јавио из болничког кревета, потврдио је да је добро, али је замолио све да се помоле за једног учесника судара, који се тренутно налази у тешком стању.
"Само да се кратко јавим, јер се не могу често јављати на телефон и одговарати на поруке. Хвала вам свима на порукама подршке. Ја сам добро, бићу добро. Дечки који су имали удес са мном су млади, један је у озбиљном стању, а ја ћу вас све замолити да се помолите за њега драгом Богу и да он буде добро. Хвала вам пуно и Божији благослов на све", рекао је Бељо.
Подсјетимо, саобраћајна несрећа се догодила у понедјељак навече у 21:50 сати на магистралном путу М6.1 Мостар - Широки Бријег.
Према информацијама из полиције, у несрећи су учествовала три возила, односно возач М. Б. (1979.) који је управљао МАН камионом, Д. Б. (1984.) у Волксваген Туарегу и М. Г. (2002) који је возио Мерцедес.
Бељо и возач Мерцедеса су тешко повријеђени, док је сувозач из Мерцедеса М. Б. Т. (2002.) задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот.
