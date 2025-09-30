Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

Извор:
Телеграф
30.09.2025
13:33
Коментари:0
У недјељу увече у Ургентни центар примљена је руска држављанка К. П. (23) са повредама које је, према незваничним информацијама, задобила у стану у Београду од стране свог дечка, тунижанског држављанина W. B. (25), сазнаје Телеграф.
До инцидента је дошло након вербалне свађе, када је осумњичени дјевојци поломио мобилни телефон, а потом је више пута ударио рукама и ногама по глави и тијелу.
