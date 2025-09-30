Logo

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

Извор:

Телеграф

30.09.2025

13:33

Фото: Pixabay

У недјељу увече у Ургентни центар примљена је руска држављанка К. П. (23) са повредама које је, према незваничним информацијама, задобила у стану у Београду од стране свог дечка, тунижанског држављанина W. B. (25), сазнаје Телеграф.

До инцидента је дошло након вербалне свађе, када је осумњичени дјевојци поломио мобилни телефон, а потом је више пута ударио рукама и ногама по глави и тијелу.

Љекари су код оштећене констатовали лаке тјелесне повреде. Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

Тагови:

Насиље

Београд

