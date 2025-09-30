Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

Извор:
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оцијенио је данас да су изјаве Вашингтона о могућим испорукама ракета "томахавк" Кијеву дате под притиском из европских земаља.
- Мислим да је ово првенствено резултат европског притиска на Вашингтон, а Вашингтон жели да покаже да узима у обзир мишљења својих савезника. Не мислим да се још увијек ради о коначној одлуци. Американци не снабдијевају све ракетама 'томахавк' - рекао је Лавров новинарима након 22. састанка Међународног дискусионог клуба Валдај.
Он је то казао коментаришући изјаву потпредсједника САД Џеј Ди Венса да администрација предсједника САД Доналда Трампа разматра могућу испоруку крстарећих ракета "томахавк" Украјини, али да коначна одлука остаје на америчком лидеру, преноси агенција РИА Новости.
Лавров је рекао да Русија сматра да испоруке оружја Украјини ометају рјешавање спора, директно укључују земље НАТО-а у сукоб и представљају "поигравање ватром".
Он је напоменуо да би свака пошиљка која садржи оружје намијењено Украјини била легитимна мета за Русију.
Шеф руске дипломатије је додао и да "то питање није у потпуности ријешено".
- Не мислим да имамо посла са одлуком која је већ донесена - рекао је Лавров и додао да чак и ако ракете "томахавк" буду испоручене Украјини, то неће промијенити војну ситуацију на терену.
Говорећи о плану Бијеле куће за окончање рата у Гази који је објављен јуче Лавров је рекао да Кремљ није упознат са тим документом, као и да се коначно мишљење о плану може формирати тек након што арапске земље изнесу своје мишљење.
- Нисмо видјели овај план, само смо чули коментаре о томе шта он садржи - истакао је он.
Лавров је навео да Русија није позвана да се придружи међународним безбједносним снагама у Појасу Газе.
