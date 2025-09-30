Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Извор:
Жена Блиц
30.09.2025
13:17
Коментари:0
Карта писмености из 1931. поново је актуелна на друштвеним мрежама.
У којим дијеловима бивше Југославије су људи умјели да само читају, у којима да читају и пишу, а у којима су били елементарно неписмени, сазнали смо управо на поменутој карти направљеној на основу спроведеног пописа.
Занимљивости
С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету
Када је бивша Југославија у питању, барем у периоду из 1931. године када се званично звала Краљевина Југославија, писменост није била на завидном нивоу. И даље су се осјећале снажне посљедице вишевјековне окупације, која је друштво онемогућавала да се слободно образује и развија.
Од Дунава јужно, на познатој карти боје су свијетле, док је сјевер јарко црвен. И одмах је јасно - ту гдје је владала Аустро-Угарска, владало је и просвјетитељство, а тамо гдје су обитавали Турци - изолованост од модерних европских токова.
Ово су подаци за Србију, али и у свим другим земљама које су чиниле некадашњу заједничку државу, ситуација је била иста. Видјећемо у наставку зашто су неке регије биле писменије од других и колико има истине у томе кад се кривица сваљује на Османлије, или кад се хвале Аустроугари.
Економија
Познати трговачки ланац затвара 66 трговина: Угрожено скоро 4.000 радних мјеста
Карта која је објављена користи податке званичног пописа из 1931. и јасно показује регионалне разлике: највиши ниво писмености имале су Војводина, словеначке и дијелом хрватске области (сјеверозапад и приморски/урбани центри), док су Босна, велики дијелови Македоније, Косово и неки дијелови Црне Горе имале веома високе стопе неписмености. То су резултати пописних табела из 1931.
Попис из 1931. мјерио је писменост према рубрици која укључује категорије "чита и пише" и "само чита" - дакле, радило се о самопријављеној способности читања и писања обичног текста (стандардна пописна дефиниција). То значи да статистика не мјери "квалитет" образовања, већ основну функционалну способност читања и писања у тренутку пописа.
Војводина, Словенија и сјеверна Хрватска биле су жариште писмености. Ове области биле су у већој мјери под институционалним утицајем Хабсбуршке/Аустро-Угарске традиције школства, која је у многим крајевима увела обавезно основно школовање знатно раније него на југоистоку.
Хроника
Нихад Сарајкић осуђен на 40 година затвора за убиство у Сарајеву
Резултат: већа покривеност школама, јача мрежа учитеља и знатно виши проценат оних који су "читали и писали" већ почетком 20. вијека.
Босна, Херцеговина, Косово, Македонија, многи рурални дијелови Црне Горе и источне Србије: овдје су стопе неписмености биле највише.
Разлози: слаба мрежа јавних школа у многим селима, тешки терени, опште сиромаштво, традиционалне родне улоге (висока неписменост међу женама) и, веома важно, различито образовно насљеђе (вјерске школе, друга писма и језички обрасци).
На Редиту и друштвеним мрежама често се може прочитати упрошћена прича: "Зато што су вијековима били под Османлијама, ти крајеви су неписмени."
Србија
Дарко Глишић детаљно описао шта је осјећао током можданог удара
У томе има истине, али постоје и нијансе. Османска управа имала је свој сет образовних институција (мешихат, медресе, вјерске школе, кадије и судови који су одржавали писменост у арапском и турском језику у урбаним центрима), али чињеница је да је модерни, секуларни и масовни јавни школски систем (основне школе на народном језику, државна мрежа учитеља, програми) у већем дијелу Балкана интензивније развијан под утицајем и притиском европских управа - прије свега тамо гдје је Аустро-Угарска имала снажнију присутност.
Породица
49 мин0
Србија
54 мин0
Економија
55 мин0
БиХ
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
37
13
33
13
24
13
22
13
17
Тренутно на програму