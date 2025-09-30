Logo

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

30.09.2025

13:09

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

Ваге су кокетне и уживају у флерту, пажњи и комплиментима. Потребан им је партнер коме неће сметати њихова разиграност, а који ће им истовремено стално показивати колико их воли.

Када су заљубљене, оне су привржене, романтичне и маштовите у спаваћој соби. Ако су срећне, учиниће све што могу да и њихов драги буде срећан. Сазнајте у којим су знаковима рођени најбољи, а у којима најлошији сексуални партнери за Вагу.

Најбоље комбинације

Вага и Ован

Иако су у зодијаку супротни, ово двоје ће се снажно привлачити, а хемија између њих биће готово опипљива. Ован ужива у „лову“, а Вага воли да се за њу боре, па ће јој се свидјети његова храброст и упорност. Вага ће њега научити вриједности компромиса, док ће Ован њу научити како да буде неустрашива и опуштена у спаваћој соби.

Вага и Лав

Када се Лав и Вага нађу заједно, варнице ће да лете. Њихова веза је електрична и пуна страсти. Обоје воле флерт, забаву, смијех и желе да усреће једно друго. Иако су обоје кокетни, невјерство је ријетко проблем за овај пар, јер им је важно поштовање у окружењу. И један и други су романтични и разиграни те ће се трудити да пламен не угаси.

Вага и Водолија

Вага је привржена и воли бити у вези, док је Водолија слободољубива и независна, али упркос томе одлично се слажу. Као сродни ваздушни знакови, Вага сматра Водолијину ексцентричну и менталну личност интригантном. Водолија не воли драму, па му је безбрижна енергија Ваге као лијек за душу. Њихов сексуални живот биће узбудљив јер обоје воле експериментисање и игре улога.

Вага и Близанци

Два ваздушна знака добро функционишу у кревету јер умеју како ментално да стимулишу једно друго, што води ка забавним тренуцима у спаваћој соби. Вага и Близанци се савршено слажу у еротским играма јер једно друго хране радозналошћу. Прљаве игре и кокетирање које води ка врхунцу њихов је идеал предигре.

Најгоре комбинације

Вага и Рак

Њихова веза ријетко успијева, иако је могућа. Рак је сентименталан и промјењив, док Вага не воли емотивне испаде и драму. Сукобљавају се око тема као што су новац и дружење са трећим особама. Рак је пасивнији у кревету и тражи много нежности и пажње, док Вага више воли забавнији и опуштенији приступ. Вјероватно ће једно друго сматрати преозбиљним.

Вага и Јарац

Иако се не може порећи да постоји привлачност, овај однос захтијева велики труд од оба партнера. Вагу ће узнемиравати Јарчева суздржаност у показивању емоција и наклоности, док ће њега фрустрирати њена кокетна природа. Нико од њих неће успјети да се потпуно опусти, што нису добри предуслови за сексуално складан однос.

