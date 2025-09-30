Logo

Шта нам звијезде поручују данас?

30.09.2025

07:02

Фото: Pixabay

Ован

И током овог дана вас очекују бројни изазови у комуникацији и несклад када су међуљудски односи у питању, јер ћете можда морати да чекате на оне који каскају. Нервирањем ништа нећете постићи. Направите више простора за договор, за компромис и схватићете да сте у претходном периоду претјеривали без икаквог разлога. Здравље је вам је врло добро.

Бик

Овај радни дан доноси повећан обим обавеза Биковима. Биће тешко да се фокусирате на приоритете и биће проблема око организације. Они којима је доста константних препирки са партнером, моћи ће да одахну коначно. Могућа главобоља.

Близанци

Овај дан Близанцима може донијети доста напетости и успорену реализацију зацртаних обавеза, посебно уколико је нешто у вези са иностранством, неочекивано могу да искрсну проблеми. Вријеме је да се озбиљније позабавите питањима која се тичу будућности вашег љубавног живота, посебно уколико желите да освојите нову симпатију. Чувајте се прехладе.

Рак

Можете да очекујете напетост, неспоразуме или нејасноће у комуникацији са сарадницима и у договорима, а биће вам потребно доста стрпљења да се са свим овим адекватно изборите. Више времена проводите заједно или окружени заједничким пријатељима. Очекује вас лијеп дан. Без значајнијих упозорења за здравље.

Лав

Могуће су погрешне процјене када је у питању реализација неког посла или пројекта у питању. Успорите и сагледајте реално ситуацију пред собом. Може доћи до дистанцирања у комуникацији због ваше презаузетости послом и трчањем на све стране, па очекујте критике запостављене стране. Здравље вам је врло добро.

Дјевица

Дјевице и током овог дана очекују извјесна успоравања, одлагања, која вам никако не иду наруку посебно када су рокови и бројна папирологија у питању. Тешко ћете ускладити ваше жеље са понуђеним оквиром који вам нуди друга страна. Могуће кардиоваскуларне тегобе.

Вага

Можете се осјећати под притиском због неких незавршених послова одраније, али разлога за страх нема. Мало будите креативнији, ви бар за то имате смисла, направите планове за слободне тренутке и максимално опуштено се понашајте, то је препорука. Пад енергије је могућ усљед пословне преоптерећености.

Шкорпија

Очекују вас бројна успоравања и компликације, а посебно је наглашен кратак фитиљ у комуникацији са сарадницима, па будите опрезни и покушајте да уложите мало више напора да то некако избјегнете и смањите тензије. Слободне Шкорпије посветите се себи, својој духовности и јачању самопоуздања. Могућа су нова познанства преко пријатеља, друштвених мрежа. Порадите на имунитету.

Стријелац

Планови за нове пословне пројекте су већ у завршној фази, али могуће је да недостаје још пар ситница којима треба да се позабавите како би све скоцкали. Због тога немојте журити и несмотрено прескочити невидљиве, али ипак битне детаље да бисте све успјешно и без грешке одрадили. Заузети, имаћете потребу да јасно сагледате у ком смјеру иде ваш однос и има ли простора за побољшање. Могућа главобоља.

Јарац

Моћи ћете да коначно неке ситуације и мање проблеме успјешно да ријешите и тако направите мањи, али довољан искорак на пословном плану. Не дозволите да се људи са лошом енергијом лијепе за вас, троше ваше ресурсе и скраћују ваше вријеме за опуштање. Без значајнијих упозорења за здравље.

Водолија

Кључни приоритети морају да се испоштују, па ту будите максимално опрезни, не прескачите редослијед обавеза као што знате када сте у журби. Слободне Водолије су отворене за љубав, жеље и страсти. Могуће респираторне тегобе.

Рибе

Будите вриједни, ангажујте се максимално и користите прилике које вам се буду указивале, јер ће вам бити корисне у будућем периоду. На љубавном плану, требало би да се потрудите да усагласите мишљења са драгом особом око раздвајања битних од небитних ствари и одређивања приоритета. Без значајнијих упозорења за здравље.

