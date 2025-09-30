Logo

Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

Индекс

30.09.2025

12:31

Фото: Pexels

Октобар ће за многе значити миран прелаз према крају године, али за три хороскопска знака ово ће бити мјесец великих преокрета.

Њихова свакодневица добиће потпуно ново лице јер ће их живот суочити са промјенама које ће им отворити врата према будућности.

Шкорпија

Шкорпије ће у октобру осјетити снажну трансформацију.

Промјене могу доћи кроз посао или приватни живот, а оно што им је до сада било скривено, сада ће изаћи на вид‌јело.

Иако ће се можда осјећати преплављено, овај мјесец им даје прилику да коначно окрену нову страницу.

Вага

Вага улази у период самопоуздања и одлука.

Јесен је њихово вријеме, а октобар им даје храброст да затворе стара поглавља и крену напријед.

Многи ће прекинути односе који више немају смисла, док ће други ући у нова партнерства која обећавају.

Бик

Бик ће доживјети финанцијски и пословни преокрет.

Могуће су промјене у послу, неочекиване понуде или прилике које ће их изненадити, преноси Индекс.

Оно што се испрва чини несигурним, касније ће се показати као велики корак напријед.

