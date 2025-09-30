Logo

Откривено ког је пола беба Милице Тодоровић

Информер

30.09.2025

Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Пјевачица и једна од најуспјешнијих звезда Гранда, Милица Тодоровић, се након сазнања да је у другом стању повукла из јавности, како би у миру провела трудничке дане.

Милица је у 5. мјесецу, а све детаље трудноће држи у строгој тајности.

Дамир Бељо

Хроника

Дамир Бељо тешко повријеђен у несрећи у БиХ

Извор близак пјевачици открио је да ће Милица добити сина и то наводно с мушкарцем с којим је и раније била у вези, а ком се вратила након краха љубави.

- Милица је срећна као никада раније! Годинама је прижељкивала да постане мајка и жеља ће јој се напокон испунити. Ужива у трудноћи и труди се да се потпуно искључи из естрадних дешавања. Вријеме углавном проводи у Београду, а партнер се труди да јој у свему угоди. Третира је као праву краљицу, а у посјету јој често долази и мајка Јасмина, која је пресрећна што ће постати бака и потпуно је размазила кћерку. Помаже јој, даје савјете и спрема све што пожели. Милица је најсрећнија што има такву породицу и што се сви труде да јој олакшају и уљепшају трудничке дане - започео је причу саговорник за Информер.

Иако јој је најприје речено да носи дјевојчицу, позната пјевачица ће, како се наводи, ипак родити сина.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Политика је та која захтијева подједнако учешће мушкараца и жена

- У тренутку када су јој доктори саопштили да чека дјевојчицу била је ван себе од среће! Цијела породица радовала се доласку дјевојчице на свијет, међутим, на посљедњем ултразвуку десио се преокрет. Доктори су схватили да Милица ипак чека сина! На ранијим прегледима беба је била окренута тако да није могло јасно да се види ког је пола. Љекари су претпоставили да је у питању дјевојчица, па их је малиша изненадио - каже саговорник и додаје:

- Милица је чезнула за кћерком, али јој је партнер рекао да се сигурно неће зауставити на једном дјетету и да ће сљедеће бити дјевојчица. Сазнали су да је с бебом све у реду, а то им је свакако најбитније. Пресрећни су што ће постати родитељи, а њен партнер је поносан што ће добити насљедника. Њихове породице им максимално помажу, а Миличине сестре и мајка већ купују одјећу у плавим нијансама и жељно ишчекују да угледају малог принца - прича саговорник.

