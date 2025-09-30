Најављене промјене: Колика пензија се може очекивати за 15 година стажа

Извор:
Агенције
30.09.2025
12:03
Приједлог измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању у ФБиХ изазвао је велику пажњу јавности, јер би усвајањем нових правила од 1. јануара 2026. године најнижа пензија зависила од дужине радног стажа.
Стечена права неће бити умањена, али ће се увести више нивоа најнижих пензија како би се избјегле досадашње нелогичности.
До сада је ситуација била таква да су особе које су имале само 15 година стажа добијале пензију од око 600 КМ, готово изједначену с корисницима који су имали пуни радни вијек од 40 година.
Нова правила предвиђају јаснију разлику, што дужи стаж, то виша најнижа пензија.
Према предложеним измјенама, износи ће се рачунати у процентима од просјечне пензије исплаћене за децембар претходне године:
Овим измјенама жели се исправити пракса да неко ко је уплаћивао доприносе само 15 година има готово једнаку пензију као онај ко је радио читав радни вијек.
Удружења пензионера сматрају да измјене доносе праведнији систем јер се награђује дужи радни стаж, али упозоравају да износи и даље нису довољни за достојанствен живот. Истичу и да је потребно осигурати додатне социјалне мјере – субвенције за енергенте, воду и основне трошкове – како би се помогло онима с најнижим примањима.
Предвиђено је и да ће се пензије убудуће усклађивати два пута годишње, 1. јануара и 1. јула, према расту потрошачких цијена и просјечних плата.
Међутим, брисан је члан закона који је предвиђао могућност ванредног повећања пензија, јер је процијењено да такве интервенције дугорочно угрожавају стабилност система.
Један од разлога измјена је и то што се постојећи систем показао неправедним према онима који су уплаћивали доприносе деценијама. Досадашње рјешење омогућавало је да осигураници с минималним стажом и доприносима добију знатно већу пензију него што им стварно припада, а разлику су покривали они који су радили пуни радни вијек.
Новим моделом жели се спријечити урушавање пензијског система и јасно успоставити правило односно да пензија зависи од уплаћених доприноса и дужине радног стажа.
