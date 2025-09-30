Logo

Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

Извор:

АТВ

30.09.2025

11:08

Коментари:

0
Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

Након што је Кантонална управа за инспекцијске послове Зеничко-добојског кантона најавила како ће у складу са предвиђеним законима санкционисати кориснике Аеро апликације, сада исте поруке долазе и из Кантона Сарајево.

Након најаве о активацији интернет апликације Аеро која се на друштвеним мрежама представља као модеран сервис за превоз путника, у Кантоналној управи за инспекцијске послове Кантона Сарајево одржан је састанак директора Адиса Мешића са саобраћајним инспекторима у Инспекторату саобраћајне и путне инспекције.

Милорад Додик

Република Српска

Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању

На састанку је истакнуто да, према до сада расположивим информацијама, о новој услузи превоза, иако се најављује као модеран, транспарентан и сигуран облик услуге, за сада није познато гдје се налази званично сједиште пословања у Босни и Херцеговини, ко су одговорне особе, као и остале појединости које се односе на усклађивање рада платформе са позитивним законским прописима у држави и Кантону Сарајево, као и радно-правни статус возача.

С обзиром да је обављање јавног превоза путника децидно регулисано законским прописима, односно да се јавни превоз путника обавља искључиво аутобусима и путничким возилима/такси превозом, из КУИП КС поручују да је јасно да овакав вид превоза није ништа друго него покушај обављања нелегалне дјелатности.

Стога ће, како најављују из КУИП КС, са циљем спречавања сваког незаконитог поступања, као и заштите јавног и приватног интереса, кантонални саобраћајни инспектори у сарадњи са свим расположивим капацитетима овог органа, у предстојећем периоду проводити интензивне и цјелодневне инспекцијске надзоре, те предузимати све Законом предвиђене мјере према физичким лицима за која се утврди да обављају рад без одобрења у овој области.

Слободан Васковић

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

Сходно одредбама Закона о друмском превозу ФБиХ новчане казне за физичко лице, у овом случају возаче који склопе уговор са Аером, те врше јавни превоз без испуњавања законом прописаних услова, крећу се у распону од 500 до 1.500 КМ.

Из КУИП КС су апеловали и на грађане, односно кориснике услуга јавног превоза да се ради властите сигурности уздрже од кориштења наведене апликације и "не насједају на маркетиншке трикове", те да користе законом дозвољене облике јавног пријевоза путника у Кантон Сарајево.

Подијели:

Тагови:

Полиција

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

Хроника

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

2 ч

0
Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

Србија

Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

2 ч

0
Кошарац: Референдум ће потврдити вољу српског народа

Република Српска

Кошарац: Референдум ће потврдити вољу српског народа

2 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Градови и општине

Полиција казнила родитеље јер су им малољетна дјеца била у кафани

2 ч

0

Више из рубрике

Борислав Антонић

Друштво

Нестао Борислав Антонић, задњи пут виђен прије мјесец

3 ч

0
Слободан Васковић, новинар и блогер

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

3 ч

11
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО: Свако друго боловање лажно

4 ч

0
Радник из Српске запалио мреже: Враћам се из Њемачке чим...

Друштво

Радник из Српске запалио мреже: Враћам се из Њемачке чим...

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner