Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

Извор:
АТВ
30.09.2025
11:08
Након што је Кантонална управа за инспекцијске послове Зеничко-добојског кантона најавила како ће у складу са предвиђеним законима санкционисати кориснике Аеро апликације, сада исте поруке долазе и из Кантона Сарајево.
Након најаве о активацији интернет апликације Аеро која се на друштвеним мрежама представља као модеран сервис за превоз путника, у Кантоналној управи за инспекцијске послове Кантона Сарајево одржан је састанак директора Адиса Мешића са саобраћајним инспекторима у Инспекторату саобраћајне и путне инспекције.
На састанку је истакнуто да, према до сада расположивим информацијама, о новој услузи превоза, иако се најављује као модеран, транспарентан и сигуран облик услуге, за сада није познато гдје се налази званично сједиште пословања у Босни и Херцеговини, ко су одговорне особе, као и остале појединости које се односе на усклађивање рада платформе са позитивним законским прописима у држави и Кантону Сарајево, као и радно-правни статус возача.
С обзиром да је обављање јавног превоза путника децидно регулисано законским прописима, односно да се јавни превоз путника обавља искључиво аутобусима и путничким возилима/такси превозом, из КУИП КС поручују да је јасно да овакав вид превоза није ништа друго него покушај обављања нелегалне дјелатности.
Стога ће, како најављују из КУИП КС, са циљем спречавања сваког незаконитог поступања, као и заштите јавног и приватног интереса, кантонални саобраћајни инспектори у сарадњи са свим расположивим капацитетима овог органа, у предстојећем периоду проводити интензивне и цјелодневне инспекцијске надзоре, те предузимати све Законом предвиђене мјере према физичким лицима за која се утврди да обављају рад без одобрења у овој области.
Сходно одредбама Закона о друмском превозу ФБиХ новчане казне за физичко лице, у овом случају возаче који склопе уговор са Аером, те врше јавни превоз без испуњавања законом прописаних услова, крећу се у распону од 500 до 1.500 КМ.
Из КУИП КС су апеловали и на грађане, односно кориснике услуга јавног превоза да се ради властите сигурности уздрже од кориштења наведене апликације и "не насједају на маркетиншке трикове", те да користе законом дозвољене облике јавног пријевоза путника у Кантон Сарајево.
