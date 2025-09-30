Logo

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

Курир

30.09.2025

11:07

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав
Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила код Вршца.

Како 192, страшан удес догодио се на путу између Влајковца и Уљме.

Конференција БГ

Србија

Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

Несрећа се догодила када је аутомобил ударио у дрво. Саобраћај на тој дионици је обустављен.

