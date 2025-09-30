Logo

Опасан тренд о љубавним везама на друштвеним мрежама брине стручњаке

Par, ljubav
Фото: Pexels

Иако се многи од нас нађу у ситуацији да нова, узбудљива особа испадне потпуни промашај, нови начин рјешавања тих ситуација може донијети више штете него користи.

Разлози за раскид могу бити различити – од хркања и неуредности, до неслагања са породицом. У таквим ситуацијама, раскид је често најлогичнији и најздравији корак.

ТикТок тренд: "Буди с њима док их не замрзиш"

Међутим, на ТикТоку се појавио нови тренд под називом "буди с њима док их не замрзиш". Идеја је да останете у вези чак и када сте потпуно свјесни да однос не функционише и да вам се партнер више не допада.

Логика која стоји иза овог приступа јесте да ће вам бити лакше да преболите особу ако је толико замрзите да не остане ни трунка сумње или носталгије типа "шта би било кад би било". Бићете једноставно срећни што сте се те особе ријешили.

Поређење је прилично сликовито – умјесто да баците млијеко чим осјетите да се покварило, чекате да се на њему појави буђ.

Упозорење стручњака

Ипак, адвокатица за разводе упозорава да овакав приступ може изазвати много више проблема него што их рјешава. Главни разлог је тај што што дуже остајете с неким, ваши животи постају све више испреплетани. Заједничке финансије, некретнине, имовина, кућни љубимци, а затим и брак и дјеца, чине сваки раскид неупоредиво компликованијим и стреснијим од обичног разговора уз кафу или поруке преко телефона.

Розалинд Фицџералд, адвокатица специјализована за разводе у фирми Рајден Солициторс, објаснила је зашто је одлагање раскида лоша идеја ако желите да све прође што безболније.

"Када су партнери на било који начин испреплетали своје финансије – или, још значајније, добили дјецу – намјерно претварање љубави у мржњу може само учинити раздвајање још горим, сложенијим и скупљим".

"Ако веза не функционише – боље је на вријеме подвући црту"

Фицџералд додаје да је за разрјешење заједничке имовине и финансија неопходна разумна и цивилизована комуникација, што је готово немогуће ако се партнери међусобно мрзе.

А шта може бити погубније за ментално здравље дјетета него родитељи који се мрзе? Колико год родитељи покушавали да то прикрију, дјеца увијек примјете – било кроз тензију, било кроз тишину и избјегавање. Примјетиће ако њихови родитељи никада не разговарају при виђању и осјетиће напетост.

Зато је порука јасна: ако веза не функционише, боље је прекинути је на вријеме него чекати да љубав прерасте у мржњу – јер то може додатно закомпликовати животе свих укључених.

