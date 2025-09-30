Дјечак (14) примљен у болницу са повредама главе: Брутално га претукли вршњаци у основној школи

Извор:
У један Дом здравља надомак Београда јуче је примљен дјечак (14) са повредама главе, а клупко је врло брзо почело да се одмотава. Код љекара је завршио због најгорег могућег разлога - својих "другара".
Он је, како сазнаје Телеграф.рс, брутално претучен у основној школи, а ово насиље још је горе ако се има у виду да је, док га је дјечак трпио, све снимано камером.
Наиме, да зло буде још веће, ученик осмог разреда рекао је да је један од дјечака цијели немили догађај и снимао телефоном док су га двојица тукла.
О случају је обавијештено надлежно тужилаштво и то одјељење за малољетнике као и Центар за социјални рад у Београду.
Дјечак је заједно са родитељима упућен на Институт за мајку и дијете у Београду.
Незванично, он има повреде главе које је задобио од удараца. Након љекарске помоћи дечак је пуштен на кућно лијечење.
Вршњачко насиље је озбиљан проблем који подразумијева свако намјерно, понављано и штетно понашање усмјерено према вршњаку који се не може лако бранити, због неравноправног односа снага.
