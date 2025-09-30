Logo

Стиже конкурент ТикТоку?

30.09.2025

10:23

Стиже конкурент ТикТоку?

ТикТок би ускоро могао да добије новог и прилично неочекиваног конкурента. На таквој апликацији, према наводима хај-тек медија, наводно ради ОпенАИ, а иако би она требало да личи на ТикТок са вертикалним приказом видео-записа и сличним начином навигације, постоји једна велика разлика између онога што припрема Алтман и кинеске платформе.

Наиме, док је ТикТок фокусиран на видео-записе које снимају корисници, на Алтмановој апликацији неће бити могуће аплоадовати фотографије и видео снимке са телефона. Она ће, наиме, бити у потпуности заснована на садржају генерисаном путем вјештачке интелигенције. ОпенАИ ускоро ће представити свој нови модел за генерисање видеа (Сора 2) и управо би тај модел требало да покреће апликацију, односно да омогући стварање видеа.

Борислав Антонић

Само АИ видео-записи

Унутар апликације, Сора 2 моћи ће да генерише видео-записе у максималном трајању од 10 секунди, преноси Виред, али још није познато да ли ће се изван апликације путем овог модела моћи правити дужи видео-записи. Подсјетимо, и ТикТок је на почетку имао ограничење трајања видео-записа (само 15 секунди), али је временом то ограничење повећано на 10 минута. Овај алат требало би да има и систем за потврду идентитета, а они који потврде свој идентитет моћи ће да користе своје АИ генерисане ликове у видео-записима.

ОпенАИ је већ интерно тестирао ову апликацију и утисци корисника су веома позитивни, што значи да би лансирање платформе намијењене свима могло да буде близу.

Какве су могућности алата за генерисање видеа могли смо да видимо још приликом представљања првог модела Соре, а временом су и друге компаније представиле сопствене алате. Гуглов недавни алат показао се посебно импресивним, а велики напредак сада се очекује и од Соре 2.

Према Виред-у, пише Енгадгет, ОпенАИ је видео прилику за апликацију која ће конкурисати ТикТоку након што је Трамп више пута продужио крајњи рок за ТикТок у САД. У међувремену је ипак постигнут договор о судбини кинеске друштвене мреже, чији ће амерички огранак бити у већинском власништву и под контролом америчких пословних субјеката, иако треба нагласити да сви детаљи тог договора још нису познати.

С обзиром на то да је данас на интернет страницама и друштвеним мрежама све теже разликовати стварне фотографије и видео-записе од оних створених путем АИ-ја, у овом случају барем ће се знати да је сваки видео створен искључиво том технологијом.

(Зимо)

