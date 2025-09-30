Logo

Нестао Борислав Антонић, задњи пут виђен прије мјесец

Аутор:

Стеван Лулић

30.09.2025

10:20

Коментари:

0
Борислав Антонић
Фото: ПУ Приједор

Полиција већ два дана трага за Бориславом Антонићем (46) из Новог Града, чији нестанак је пријављен 28. септембра.

Међутим, његов нестанак је пријављен мјесец дана након што је посљедњи пут виђен.

Слободан Васковић

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

"Борислав је слабије тјелесне конституције, висине око 170 центиметара и кратке просиједе косе, а задњи пут је виђен 31.08.2025. године", кажу у Полицијској управи Приједор.

Полиција је апеловала на све грађане уколико уоче мушкарца са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122.

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено

Свијет

Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено

3 ч

0
Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

БиХ

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

3 ч

1
Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

3 ч

1
Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

3 ч

1

Више из рубрике

Слободан Васковић, новинар и блогер

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

3 ч

11
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО: Свако друго боловање лажно

4 ч

0
Радник из Српске запалио мреже: Враћам се из Њемачке чим...

Друштво

Радник из Српске запалио мреже: Враћам се из Њемачке чим...

4 ч

0
Какво нас вријеме очекује током дана?

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

13

09

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner