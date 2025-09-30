Нестао Борислав Антонић, задњи пут виђен прије мјесец

Аутор:Стеван Лулић
30.09.2025
10:20
Полиција већ два дана трага за Бориславом Антонићем (46) из Новог Града, чији нестанак је пријављен 28. септембра.
Међутим, његов нестанак је пријављен мјесец дана након што је посљедњи пут виђен.
"Борислав је слабије тјелесне конституције, висине око 170 центиметара и кратке просиједе косе, а задњи пут је виђен 31.08.2025. године", кажу у Полицијској управи Приједор.
Полиција је апеловала на све грађане уколико уоче мушкарца са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122.
