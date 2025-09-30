Logo

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

30.09.2025

09:49

Коментари:

0
Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

Радован Вишковић је изабран за вршиоца дужности директора Аутопутева Републике Српске на сједници Надзорног одбора која је у току.

Прије избора Вишковића са чела Аутопутева смијењен је досадашњи вршилац дужности Недељко Ћорић.

Вишковић је поднио оставку на мјесто предсједника Владе Републике Српске 18. августа и тада је најављено да ће преузети Аутопутеве Српске.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Подијели:

Тагови:

Радован Вишковић

autoputevi Srpske

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

11 мин

1
Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Република Српска

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

1 ч

0
Предсједник Српске у Сочију

Република Српска

Предсједник Српске у Сочију

2 ч

2
Хоће ли све опозиционе странке подржати Бранка Бланушу?

Република Српска

Хоће ли све опозиционе странке подржати Бранка Бланушу?

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner