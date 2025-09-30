Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

30.09.2025
09:49
Коментари:0
Радован Вишковић је изабран за вршиоца дужности директора Аутопутева Републике Српске на сједници Надзорног одбора која је у току.
Прије избора Вишковића са чела Аутопутева смијењен је досадашњи вршилац дужности Недељко Ћорић.
Вишковић је поднио оставку на мјесто предсједника Владе Републике Српске 18. августа и тада је најављено да ће преузети Аутопутеве Српске.
